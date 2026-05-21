El legado de Segrelles en la Ribera Alta: Algemesí, Carcaixent y Alzira

Finalizada la Guerra Civil Española, hubo muchas poblaciones ribereñas que viajaron a Albaida para visitar a José Segrelles Albert (Albaida 1885-1969). A todos les unía la pretensión de restituir las obras sacras desaparecidas durante la contienda. Junto a Alcoi, València, Ontinyent, Albaida, Bocairent y Agullent, Algemesí tuvo el acierto de solicitar lienzos al pintor que entre 1918 y 1936 había alcanzado renombre internacional como ilustrador. En el templo de San Jaime, la ausencia de gran parte de lienzos ejecutados por Francisco Ribalta incitaría a la Junta de Reconstrucción a completar en un monumental retablo las obras perdidas. Entre 1952 y 1953, Segrelles aportó catorce lienzos de diferente tamaño dedicados a la Pasión de Cristo y a un variado santoral.

Retablo de la basílica de San Jaime de Algemesí. / Bernat Montagud

La siguiente localidad ribereña que cuenta con obra de Segrelles es Carcaixent. Con destino al templo de la Asunción, pintó en 1955 a los apóstoles “Pedro”, “Pablo” y a “la Asunción”. Al año siguiente, un “Ecce-Homo”. Completaría su aportación en 1962 con tres lienzos marianos.

"San Pedro" de José Segrelles. / Levante-EMV

En 1966, la Cofradía de los Santos Patronos de Alzira, tras haber concluido el espectacular retablo neobarroco, propuso a Segrelles reproducir en dos lienzos de gran formato los martirios de los hermanos nacidos en Carlet. El encargo llegaba en mal momento, a causa de la ingente actividad que envolvía a Segrelles: ultimaba la serie de catorce “Lunetos” para el templo de Albaida y completaba, con diez nuevas obras, su “Quijote de la Mancha” (en 1918 se habían extraviado 38 acuarelas, 66 óleos y 130 dibujos). Habiendo sido recuperadas, se sumaron a las recientes para ser editada la totalidad en dos lujosos volúmenes de excelente resolución por la editorial Calpe. El conjunto alcanzaría eco nacional y fue expuesto sucesivamente en Madrid, Barcelona y Valencia. Centrado en dichos eventos, un Segrelles de avanzada edad, sólo tuvo tiempo de bosquejar dos escenas: “El martirio de San Bernardo” y el de Zaida y Zoraida (62x50 cm.).

Boceto del martirio de Zaida y Zoraida. / Levante-EMV

No obstante, sirva de consuelo a los alzireños la donación por parte de Salvador Ausina y Ana Pepiol de cuatro originales del autor. Cuatro Segrelles que pueden contemplarse en el Museo Municipal de Alzira. El legado comprende un interesante dibujo a grafito que reproduce parte del estudio de Segrelles, el boceto a la aguada de un “San Pablo” y una “Testa de fraile”. Además, la obra de mayor entidad que corresponde a una acuarela de primer nivel. Se titula “Se acostaba en el hoyo” y pertenece al relato “Cabeza de Vaca”, editado por Araluce.

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Para finalizar he de aludir a dos editoriales alzireñas, a las que corresponde la edición de dos estudios sobre la trayectoria humana y artística de Segrelles. En 1985, el titulado “J. Segrelles, biografía pictórica” lo llevó a cabo Gráficas San Bernardo. El actual, en 2026, la editorial Reclam. “José Segrelles, mago de la fantasía” será presentado en Alzira este jueves 21 de mayo; y en Albaida, el 4 de junio.