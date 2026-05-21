Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaEncuesta profesores Comunidad ValencianaUltimátum sindicato profesoresValencia Basket horarioMotorista fallecidoConcierto Estopa ValenciaFestivos Comunidad Valenciana
instagramlinkedin

El legado de Segrelles en la Ribera Alta: Algemesí, Carcaixent y Alzira

La Junta de Reconstrucción encargó al pintor de Albaida catorce lienzos para completar las obras perdidas en la Guerra Civil del retablo de la basílica de Sant Jaume

El artista también realizó varios encargos para la parroquia de la Asunción de Carcaixent

Una donación reciente permite al MUMA de Alzira contar con obras del gran ilustrador

&quot;Ecce-Homo&quot; pintado por Segrelles para la parroquia de Carcaixent.

"Ecce-Homo" pintado por Segrelles para la parroquia de Carcaixent. / Levante-EMV

Bernat Montagud

Alzira

Finalizada la Guerra Civil Española, hubo muchas poblaciones ribereñas que viajaron a Albaida para visitar a José Segrelles Albert (Albaida 1885-1969). A todos les unía la pretensión de restituir las obras sacras desaparecidas durante la contienda. Junto a Alcoi, València, Ontinyent, Albaida, Bocairent y Agullent, Algemesí tuvo el acierto de solicitar lienzos al pintor que entre 1918 y 1936 había alcanzado renombre internacional como ilustrador. En el templo de San Jaime, la ausencia de gran parte de lienzos ejecutados por Francisco Ribalta incitaría a la Junta de Reconstrucción a completar en un monumental retablo las obras perdidas. Entre 1952 y 1953, Segrelles aportó catorce lienzos de diferente tamaño dedicados a la Pasión de Cristo y a un variado santoral.

Retablo de la basílica de San Jaime de Algemesí.

Retablo de la basílica de San Jaime de Algemesí. / Bernat Montagud

La siguiente localidad ribereña que cuenta con obra de Segrelles es Carcaixent. Con destino al templo de la Asunción, pintó en 1955 a los apóstoles “Pedro”, “Pablo” y a “la Asunción”. Al año siguiente, un “Ecce-Homo”. Completaría su aportación en 1962 con tres lienzos marianos.

&quot;San Pedro&quot; de José Segrelles.

"San Pedro" de José Segrelles. / Levante-EMV

En 1966, la Cofradía de los Santos Patronos de Alzira, tras haber concluido el espectacular retablo neobarroco, propuso a Segrelles reproducir en dos lienzos de gran formato los martirios de los hermanos nacidos en Carlet. El encargo llegaba en mal momento, a causa de la ingente actividad que envolvía a Segrelles: ultimaba la serie de catorce “Lunetos” para el templo de Albaida y completaba, con diez nuevas obras, su “Quijote de la Mancha” (en 1918 se habían extraviado 38 acuarelas, 66 óleos y 130 dibujos). Habiendo sido recuperadas, se sumaron a las recientes para ser editada la totalidad en dos lujosos volúmenes de excelente resolución por la editorial Calpe. El conjunto alcanzaría eco nacional y fue expuesto sucesivamente en Madrid, Barcelona y Valencia. Centrado en dichos eventos, un Segrelles de avanzada edad, sólo tuvo tiempo de bosquejar dos escenas: “El martirio de San Bernardo” y el de Zaida y Zoraida (62x50 cm.).

Boceto del martirio de Zaida y Zoraida.

Boceto del martirio de Zaida y Zoraida. / Levante-EMV

No obstante, sirva de consuelo a los alzireños la donación por parte de Salvador Ausina y Ana Pepiol de cuatro originales del autor. Cuatro Segrelles que pueden contemplarse en el Museo Municipal de Alzira. El legado comprende un interesante dibujo a grafito que reproduce parte del estudio de Segrelles, el boceto a la aguada de un “San Pablo” y una “Testa de fraile”. Además, la obra de mayor entidad que corresponde a una acuarela de primer nivel. Se titula “Se acostaba en el hoyo” y pertenece al relato “Cabeza de Vaca”, editado por Araluce.

Noticias relacionadas

Para finalizar he de aludir a dos editoriales alzireñas, a las que corresponde la edición de dos estudios sobre la trayectoria humana y artística de Segrelles. En 1985, el titulado “J. Segrelles, biografía pictórica” lo llevó a cabo Gráficas San Bernardo. El actual, en 2026, la editorial Reclam. “José Segrelles, mago de la fantasía” será presentado en Alzira este jueves 21 de mayo; y en Albaida, el 4 de junio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cullera impulsa una renovación integral del Pont de la Bega que reparará daños y eliminará dos de los seis carriles
  2. Los huelguistas de segundo de bachillerato del instituto de l’Alcúdia protestan ante la obligación de evaluar
  3. Así era Alzira en la época medieval
  4. Un incendio calcina el garaje de buggies del club de golf La Galiana de Carcaixent
  5. Las obras de regeneración ya dibujan el perfil histórico de las playas del litoral del sur de Cullera
  6. Una fuga de agua 'muy grave' en Alzira provocará esta tarde que se reduzca la presión en toda la red
  7. Las familias se rebelan contra la expulsión de cuatro músicos menores de la banda de Alginet 'por desobediencia
  8. La promotora inicia las obras de las 123 VPP que provocaron colas de Alzira y logra también licencia para 450 plazas de garaje

El legado de Segrelles en la Ribera Alta: Algemesí, Carcaixent y Alzira

El legado de Segrelles en la Ribera Alta: Algemesí, Carcaixent y Alzira

El nuevo Palacio de Justicia de Alzira abrirá en un mes tras casi treinta años de espera

El nuevo Palacio de Justicia de Alzira abrirá en un mes tras casi treinta años de espera

Militantes afines al alcalde seguirán en el PSOE de Almussafes "para combatir la imposición de un candidato"

Militantes afines al alcalde seguirán en el PSOE de Almussafes "para combatir la imposición de un candidato"

Tensa espera ante la falta de noticias de los tres valencianos detenidos por Israel en un barco de la flotilla

Tensa espera ante la falta de noticias de los tres valencianos detenidos por Israel en un barco de la flotilla

Localizado en buen estado en Picassent el menor desaparecido en Beneixida

Una inversión de 2,5 millones en la red de saneamiento abre la puerta a completar la urbanización del Marenyet de Cullera

Una inversión de 2,5 millones en la red de saneamiento abre la puerta a completar la urbanización del Marenyet de Cullera

Directores de Algemesí y Albalat anuncian su dimisión: “Educación nos ha abandonado”

Solucionada la incidencia en la línea de Cercanías tras el octavo robo de cobre del año entre Alzira y Pobla Llarga

Solucionada la incidencia en la línea de Cercanías tras el octavo robo de cobre del año entre Alzira y Pobla Llarga
Tracking Pixel Contents