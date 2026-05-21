El legado de Segrelles en la Ribera Alta: Algemesí, Carcaixent y Alzira
La Junta de Reconstrucción encargó al pintor de Albaida catorce lienzos para completar las obras perdidas en la Guerra Civil del retablo de la basílica de Sant Jaume
El artista también realizó varios encargos para la parroquia de la Asunción de Carcaixent
Una donación reciente permite al MUMA de Alzira contar con obras del gran ilustrador
Bernat Montagud
Finalizada la Guerra Civil Española, hubo muchas poblaciones ribereñas que viajaron a Albaida para visitar a José Segrelles Albert (Albaida 1885-1969). A todos les unía la pretensión de restituir las obras sacras desaparecidas durante la contienda. Junto a Alcoi, València, Ontinyent, Albaida, Bocairent y Agullent, Algemesí tuvo el acierto de solicitar lienzos al pintor que entre 1918 y 1936 había alcanzado renombre internacional como ilustrador. En el templo de San Jaime, la ausencia de gran parte de lienzos ejecutados por Francisco Ribalta incitaría a la Junta de Reconstrucción a completar en un monumental retablo las obras perdidas. Entre 1952 y 1953, Segrelles aportó catorce lienzos de diferente tamaño dedicados a la Pasión de Cristo y a un variado santoral.
La siguiente localidad ribereña que cuenta con obra de Segrelles es Carcaixent. Con destino al templo de la Asunción, pintó en 1955 a los apóstoles “Pedro”, “Pablo” y a “la Asunción”. Al año siguiente, un “Ecce-Homo”. Completaría su aportación en 1962 con tres lienzos marianos.
En 1966, la Cofradía de los Santos Patronos de Alzira, tras haber concluido el espectacular retablo neobarroco, propuso a Segrelles reproducir en dos lienzos de gran formato los martirios de los hermanos nacidos en Carlet. El encargo llegaba en mal momento, a causa de la ingente actividad que envolvía a Segrelles: ultimaba la serie de catorce “Lunetos” para el templo de Albaida y completaba, con diez nuevas obras, su “Quijote de la Mancha” (en 1918 se habían extraviado 38 acuarelas, 66 óleos y 130 dibujos). Habiendo sido recuperadas, se sumaron a las recientes para ser editada la totalidad en dos lujosos volúmenes de excelente resolución por la editorial Calpe. El conjunto alcanzaría eco nacional y fue expuesto sucesivamente en Madrid, Barcelona y Valencia. Centrado en dichos eventos, un Segrelles de avanzada edad, sólo tuvo tiempo de bosquejar dos escenas: “El martirio de San Bernardo” y el de Zaida y Zoraida (62x50 cm.).
No obstante, sirva de consuelo a los alzireños la donación por parte de Salvador Ausina y Ana Pepiol de cuatro originales del autor. Cuatro Segrelles que pueden contemplarse en el Museo Municipal de Alzira. El legado comprende un interesante dibujo a grafito que reproduce parte del estudio de Segrelles, el boceto a la aguada de un “San Pablo” y una “Testa de fraile”. Además, la obra de mayor entidad que corresponde a una acuarela de primer nivel. Se titula “Se acostaba en el hoyo” y pertenece al relato “Cabeza de Vaca”, editado por Araluce.
Para finalizar he de aludir a dos editoriales alzireñas, a las que corresponde la edición de dos estudios sobre la trayectoria humana y artística de Segrelles. En 1985, el titulado “J. Segrelles, biografía pictórica” lo llevó a cabo Gráficas San Bernardo. El actual, en 2026, la editorial Reclam. “José Segrelles, mago de la fantasía” será presentado en Alzira este jueves 21 de mayo; y en Albaida, el 4 de junio.
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