Militantes afines al alcalde seguirán en el PSOE de Almussafes "para combatir la imposición de un candidato"

La guerra abierta en el PSOE de Almussafes que ya ha provocado la expulsión del alcalde, Toni González, tras la denuncia por un presunto caso de acoso laboral y sexual que una trabajadora de una empresa municipal realizó en los cauces internos del partido, y de los seis concejales del grupo municipal que estaban afiliados por su apoyo expreso al munícipe y la decisión de impulsar con él un nuevo proyecto político, no acabará con la próxima presentación de la nueva marca electoral. El trasvase de afiliados al nuevo partido no será completo.

El entorno del alcalde cifra ya en 220 las bajas formalizadas en la otrora potente agrupación socialista, mientras que “se han enviado otras 40 y pico más”, lo que reduciría ya por debajo de un centenar los militantes que siguen bajo el paraguas del PSPV, de un censo inicial que cifran en 360 personas.

Pero no todos abandonarán la agrupación. Las mismas fuentes confirman que algunos militantes veteranos no dejarán del partido -aunque no por falta de ganas-, sino para “combatir la imposición de una lista y un candidato en la agrupación, que es lo que creemos que va a pasar”.

Toni González ultima la inscripción de la marca electoral con la que concurrirá en las municipales del próximo año para optar a la reelección como alcalde de Almussafes. El hermetismo es notable para evitar problemas que ya han obligado a descartar nombres que se habían barajado en un primer momento al constatar que alguien se había adelantado en su inscripción. “Estamos a la espera”, ha confirmado González, que evita desvelar la denominación de la nueva formación, aunque confirma que estará vinculada a la plataforma municipalista que lidera Ens Uneix.

González ha dejado claro desde el inicio de la crisis que no tenía intención de abandonar la política municipal, dentro o fuera del PSPV. Cuenta con el respaldo del grupo municipal y del grueso del colectivo, lo que ha provocado que muchos afiliados hayan cursado ya la baja en el partido para embarcarse en un nuevo proyecto político que, en mayo de 2027, se medirá en las urnas con el PSOE.

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En el ámbito judicial, González ha emplazado a la secretaria general del PSPV, Dianat Morant, a un acto de conciliación previo a una posible querella por injurias y calumnias, que ya ha sido admitido a trámite por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Gandia. González reclama a Mortant que se retracte tras haberse dirigido a él en diferentes medios de comunicación como “putero y acosador laboral y sexual”, así como una indemnización de 50.000 euros. El alcalde niega las acusaciones que expuso la trabajadora de la empresa municipal ante el CADE del PSOE.