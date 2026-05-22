Alberic recupera el histórico convento como centro cultural tras medio siglo de abandono

El Convent de Nostra Senyora dels Àngels de Alberic vuelve a lucir con todo su esplendor tras más de cincuenta años de abandono. El ayuntamiento ha abierto este viernes las puertas de este edificio de finales del siglo XVII, el más emblemático desde el punto de vista patrimonial que se conserva en la localidad, para mostrar a los vecinos el resultado de un proyecto de restauración integral que, con una inversión de más de 1,5 millones de euros, también ha supuesto la obra “más importante ejecutada por el ayuntamiento en su historia”, según ha destacado el alcalde de Alberic, Toño Carratalá.

Fachada del convento tras la restauración. / Perales Iborra

La restauración del Convent, un edificio que históricamente ha tenido numerosos usos, del religioso original a centro de enseñanza, prisión, caserna de la Guardia Civil, teatro o almacén municipal, era una antigua aspiración de sucesivas corporaciones. Carratalá estima que se abandonó en los años setenta, más allá de algún uso posterior como almacén municipal. El proyecto impulsado hace veinte años bajo el mandato de Enrique Carpi tropezó con una denuncia de la asociación Gaspar Dies para la defensa del patrimonio histórico de la Ribera, que cuestionaba diversos aspectos de la intervención. La Dirección General de Patrimonio emplazó al ayuntamiento a rectificar el proyecto aunque, tras la paralización de las obras, nunca ya se retomaron. Fue a partir de 2022 cuando, aprovechando una línea de fondos europeos para la mejora de la eficiencia energética del edificio, el ayuntamiento ha conseguido financiación para su restauración integral con un proyecto de nuevo cuño, que contemplaba una intervención tanto en el antiguo convento capuchino como en el entorno, con una ampliación de la plaza contigua que ha supuesto un revulsivo para una zona urbana devaluada.

El coro amenazaba con desplomarse

“A nivel estructural el convento estaba muy deteriorado, no se podía entrar por la puerta ya que el coro se decantaba hacia un lado hasta el punto que la primera propuesta técnica que se planteó era derribarlo. Pensamos que era fundamental integrarlo y se ha tenido que hacer una importante labor de ingeniería para conservarlo, con el refuerzo de pilares… ha sido lo más complicado”, comenta la concejal de Obras, Odila Torres, que no duda en destacar que, al comprobar el resultado de la restauración, “ves que todo esto tiene sentido”.

El alcalde de Alberic, a la derecha, y los concejales Antonio Vicente y Odila Torres, en el coro del convento. / Perales Iborra

El convento ha abierto sus puertas una vez completada la restauración arquitectónica y a la espera de una segunda fase que se centrará en la recuperación de las pinturas que se conservan, comenta el concejal de Patrimonio, Antonio Vicente Combres. El edificio cuenta con pinturas de tres épocas, explica el edil, y se dispone a buscar los 400.000 euros en que se ha estimado la intervención que precisan. Por un lado, se conserva parte de la decoración inicial, de finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII, más sencilla, marcada por la austeridad de la orden capuchina; una segunda fase decorativa corresponde al primer tercio y mediados del siglo XVIII, que implicó un giro hacia “el esplendor visual”, se trata de una ornamentación tardobarroca recargada, y una tercera de principios del siglo XIX, en la que se introdujo el coro, explica Antonio Vicente Combres.

Una perspectiva de la nave principal. / Perales Iborra

Esta nueva etapa del convento tras su restauración dará un uso sociocultural a un edificio con una muy buena sonoridad. Un concierto de música de cámara ha acompañado este viernes la inauguración, en un acto en el que han participado, junto al alcalde, el subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, José Rodríguez, y el arquitecto que ha dirigido el proyecto de restauración, Salvador Vila.

Las placas solares ubicadas en el aparcamiento que se ha creado en la plaza contigua al edificio. / Perales Iborra

La restauración ha conservado tanto el coro como las criptas, entre ellas, la que se utilizaba como cementerio de la parroquia de Sant Llorenç, que fue la que solicitó la creación del convento para aliviar su carga de trabajo, lo que propició su fundación en 1689. El proyecto ha contado con una subvención del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ha completado el ayuntamiento con una aportación de 320.000 euros. Las placas solares que alimentan de energía al edificio se han colocado como cubierta del nuevo aparcamiento habilitado en la nueva plaza.

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Un detalle de las pinturas de la bóveda. / Perales Iborra

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, ha destacado que, pese a la importancia histórica y patrimonial, el Convent es un edificio desconocido para muchos vecinos de Alberic y ha mostrado su confianza en que esta intervención contribuya a darlo a conocer para que la gente lo valore. “Este era el proyecto que más ilusión nos hacía desde el punto de vista patrimonial”, ha destacado.