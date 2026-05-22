Algemesí fusiona tradición y "matemagia" para promocionar las fiestas de la Mare de Déu de la Salut

Las fiestas de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí del año 2026 contarán con un nuevo y sorprendente atractivo que aúna tradición, cultura y magia matemática. Los festeros y festeras del Barri de Santa Bàrbara, encargados de la organización de las celebraciones de este año, han publicado un material didáctico y lúdico inédito con el objetivo de recaudar fondos para sufragar los gastos de esta festividad, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El recurso principal consiste en un conjunto de diez tarjetas a todo color y de alta calidad, presentadas en un sobre conmemorativo. A través de estas postales, los usuarios pueden disfrutar de veintidós de las imágenes más significativas de la procesión y de sus grupos de participantes, capturando los momentos más emblemáticos de los días 7 y 8 de septiembre. La singularidad de esta propuesta radica en su doble vertiente: mientras que una de las caras muestra la riqueza visual de la fiesta, el reverso presenta unas sorprendentes cuadrículas numéricas. Mediante estos ejercicios "matemágicos", cualquier persona podrá adivinar un número del 1 al 100 pensado por otra, descubrir su edad o el día y mes de su nacimiento, entre otros juegos interactivos que estimulan la imaginación.

Imagen promocional del juego con el que buscan recaudar fondos para la Festa de la Mare de Déu de la Salut. / Levante-EMV

La publicación se complementa con un folleto detallado que repasa el origen e historia de la fiesta desde el año 1247 hasta la actualidad, ofrece la recomendación de cuatro libros especializados en la festividad y revela el secreto para utilizar las fichas mágicas. En sus páginas se describe la confluencia de elementos tan identitarios como las Muixerangues, Tornejants, personajes bíblicos, Cirialots, los bailes de la Carxofa, Bastonets, Pastoretes y Arquets, combinados con el Bolero, Els Gegants i Cabuts, Misteris i Martiris, la Dansà, los Campaners, la Cruz Barroca, el Guión, la Banda de Música, las autoridades, y de manera central, la imagen de la Mare de Déu de la Salut junto a los Volants que la acompañan.

El proyecto ha sido desarrollado de forma altruista por un equipo multidisciplinar. Las imágenes han sido seleccionadas y cedidas por la asociación Fotoaficionats d’Algemesí y el fotógrafo David Teodoro, todas ellas enmarcadas en el color azul y el logotipo característicos del Barri de Santa Bàrbara. Por su parte, el contenido histórico y tradicional ha sido redactado bajo las directrices de los cronistas Josep Antoni Domingo y Francisco Llácer, junto a los profesores de la Universitat de València Andrés Felici y Enric Olivares. La revisión lingüística ha corrido a cargo de Vicent Climent, desde la Agència de Promoció del Valencià, mientras que la base matemática ha sido supervisada por Pilar Gandia Esteve, profesora de secundaria y EPA. La autoría global del material corresponde a los festeros Enric Ramiro Roca, Eduard Bueno Biosca y Enric Roig Pla, quienes han dedicado varios años a su confección.

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Este recurso ya se encuentra disponible en varios puntos de la localidad y también puede solicitarse directamente por correo electrónico a gal.leredu@gmail.com por un precio simbólico de 5 euros, una cantidad accesible gracias al patrocinio de la empresa VerdNatura. Asimismo, el Barri de Santa Bàrbara ha diseñado unos imanes de nevera con la imagen de la Mare de Déu de la Salut que se venderán a 3 euros. Todos los beneficios obtenidos de estas ventas se destinarán íntegramente a financiar los actos de una de las festividades más relevantes para los habitantes de Algemesí y sus visitantes.