Carlet acoge la tercera gran manifestación comarcal para reivindicar mejoras en la educación

Cientos de personas participaron ayer en la tercera gran manifestación comarcal convocada por las asambleas docentes de la Ribera en apoyo a la defensa de la educación pública y la huelga indefinida docente. En esta ocasión, la marcha transcurrió por las calles de Carlet. La elección del municipio tiene un significado: busca poner de manifiesto las “trabas” que encontraron los manifestantes por parte del ayuntamiento a la hora de realizar la movilización del pasado 14 de mayo.

Alumnas del IES Eduardo Primo de Carlet portando la pancarta de apertura de la manifestación. / Levante-EMV

Comunidades educativas de diferentes municipios de la comarca se desplazaron a Carlet para participar en la manifestación, que reunió una vez más a las tres patas de la educación pública: los docentes y educadores, las familias y el alumnado. A la marcha se sumaron también ciudadanos y representantes de entidades de ámbito social y cultural, así como representantes políticos, como Escola Valenciana o Famílies pel Valencià. Centros de l’Alcúdia y Carlet acudieron con sus pancartas, pero también otros centros acudieron sin ellas desde Llombai, Carcaixent y Alzira.

El acto final de la narcha tuvo lugar a las puertas del ayuntamiento. / Levante-EMV

La manifestación transcurrió con ambiente festivo. Los asistentes portaban carteles reivindicativos y corearon consignas en defensa de la escuela pública. Los principales mensajes hacían referencia a las deficiencias que acumulan los centros educativos, como la masificación y la excesiva burocracia, y también las deficiencias en las infraestructuras educativas. Los parlamentos realizados explicaron las reivindicaciones del profesorado y de las comunidades educativas, representadas también por las AMPA, para mejorar la educación pública: ratios más bajas, menos burocracia, más docentes y más personal de atención educativa en los centros “para poder asegurar la inclusión del alumnado con necesidades”, mejores infraestructuras “con condiciones térmicas equiparables a las de los funcionarios de cualquier administración”, y “centros organizados de acuerdo con las necesidades del alumnado no por un criterio lingüístico segregador y con salarios dignos”, explicaron los organizadores.

Representantes de fuerzas políticas también dieron apoyo a la movilización. / Levante-EMV

El pasado martes, Algemesí acogió la segunda marcha comarcal de la huelga docente. Centenares de docentes, familias y representantes de asociaciones de familias de alumnos (AFA) marcharon desde el Parc Bernat Guinovart hasta la Plaça Major en una manifestación de carácter reivindicativo y posterior ambiente festivo. La protesta en este municipio se originó como respuesta a la “afrenta” del alcalde, José Javier Sanchis, denunciada por los profesores, a quien acusaron de “usurpar” sus funciones por organizar una graduación considerada encubierta para los alumnos de los dos institutos públicos de la localidad.

Vista de la manifestación a través de las calles de Carlet. / Levante-EMV

Esta jornada de protestas locales, que incluyó concentraciones y pegadas de carteles en diversos municipios, forma parte de un plan de acciones de la conocida como marea verde de la educación que se completa esta semana con la otra gran manifestación desarrollada ayer en Carlet.