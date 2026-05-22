La crisis de Ormuz acelera la aplicación de abonos “tecnológicos” más respetuosos en la Ribera

La crisis de Ormuz también se nota en la Ribera. Los campos acusan la carestía del fertilizante y los agricultores ya han empezado a buscar soluciones. Una de las que coge más fuerza es la apuesta por productos desarrollados en España y con una base tecnológica que permite reducir el aporte de abonos tradicionales a base de nitrato amónico, que se han encarecido drásticamente debido a la interrupción de rutas marítimas y al encarecimiento del gas natural tras la crisis en el Estrecho de Ormuz. Alrededor de un tercio del comercio mundial de fertilizantes y sus materias primas (como la urea y el amoniaco) transita por esta zona estratégica. Los problemas para importar estos insumos críticos han provocado una caída del 70% en el suministro y un encarecimiento de los abonos superior al 70% respecto al año anterior, según los datos de la Comisión Europea.

Charla sobre optimización del abonado ofrecida por AVA-ASAJA en Carcaixent esta semana. / Levante-EMV

Frente a ello se acelera la implantación de los abonos tecnológicos. Esta semana se ha celebrado en Carcaixent una charla organizada por AVA-ASAJA para dar a conocer este tipo de fertilizantes que permiten una optimización del abonado gracias a estas alternativas tecnológicas. Salvador Murillo, agricultor de Castelló y delegado en la Ribera de Fertinagro Biotech, expuso ante una cuarentena de técnicos y agricultores los beneficios de esta alternativa a los abonos tradicionales que ya se aplican desde hace ocho años en diversos municipios de la Ribera. Fertinagro Biotech es una de las empresas punteras en desarrollo de fertilizantes diseñados a través de procesos de innovación tecnológica. “Ahora es la época de mayor consumo de fertilizante”, indica Murillo, que asegura que “se está acelerando mucho” la demanda de abonos tecnológicos entre los agricultores.

Los abonos tecnológicos son el proceso de años de investigación: “Llevamos muchos años analizando los suelos de toda España”. Las claves de estos nuevos productos son la combinación de diferentes avances. De un lado están los aminoácidos: “Tienen efecto nitrogenado, funcionan un 30 % mejor que el abono tradicional. Ayudan a la absorción del nitrato y activan la microbiología del suelo”. La empresa ha aumentado la producción de aminoácidos a partir de despojos de las granjas de cerdos de Teruel que se incorporan a los tratamientos de fertilización y que ha posibilitado reducir los costes de aplicación. Con ellos se obtiene “una mayor eficiencia en el uso del nitrógeno, aún reduciendo entre un 30 % el aporte de este”. Por otro lado, se ha generalizado el uso de bacterias: “Actúan como fijador del nitrógeno. El nitrógeno que hay en el aire, las plantas lo absorben y gracias a las bacterias lo fijan al suelo. Se trata de microorganismo autóctonos, que se adaptan a cada zona y que ayudan a asimilar el nitrógeno”, explica Murillo.

"Estamos reduciendo la aplicación de nitrógeno que viene de fuera en un 30 %" Salvador Murillo — Delegado de Fertinagro Biotech en la Ribera

Estos tratamientos tienen efectos beneficiosos sobre el medio ambiente: “Estamos reduciendo la aplicación de nitrógeno que viene de fuera en un 30 %. Además, el nitrógeno se pierde por lixiviación, pero con los fertilizantes tecnológicos no se pierde porque aportan el nitrógeno de forma amoniacal y la parte nítrica la suplimos a través de los aminoácidos, que ofrecen mejoras a las plantas”. El seguimiento de los nitratos en diferentes perfiles del suelo ha evidenciado, destaca Murillo, que los tratamientos con estos fertilizantes tecnológicos “presentaron una menor acumulación de nitratos en profundidad que la fertilización convencional, lo que reduce el riesgo de lixiviación y la posible contaminación de aguas subterráneas”, un hecho importante en la Ribera, donde gran parte de los acuíferos están contaminados por nitratos.

Campo de cítricos tratado por medio de aplicación foliar. / Levante-EMV

El sector agrícola “es un sector en el que la entrada de las tecnologías va muy lenta”, dice Murillo. No obstante, “se está acelerando bastante porque son más necesarias también por el cambio climático”, apunta. En este sentido, los nuevos abonos ayudan también a sobrellevarlo: “Tienen un efecto bioestimulante que ayuda con el estrés hídrico y el estrés térmico de las plantas. Le da un plus a los cultivos que no les da el tradicional”, lo que los convierte en una opción cada vez más aceptada por los agricultores.

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En la Acequia de Escalona ya se utilizan estos tratamientos a través del riego en unas mil hectáreas de cultivos. “Es el tercer año consecutivo que están haciéndolo en Castelló, pero también se han generalizado ya en Carcaixent, Alberic, Carlet, la Vall de Càrcer, Senyera y Manuel”, enumera. También se pueden utilizar por otras vías, como la aplicación a través de dron mediante pulverización foliar. Este sistema se puso a prueba hace poco en Castelló, con la asistencia de numerosos agricultores. Lo que en un principio parecía una respuesta urgente a una crisis geopolítica global, puede acabar por convertirse en un impulso hacia una agricultura más eficiente, sostenible y adaptada a los retos del futuro.