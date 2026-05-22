Cullera impulsa su proyección con la expansión del Medusa a Madrid

Cullera amplía su escaparate a través del Medusa. La ciudad que vio nacer hace más de una década uno de los festivales más multitudinarios del país da ahora un nuevo paso en la expansión con la creación de una edición invernal que se celebrará por primera vez fuera de la Comunitat Valenciana.

El nuevo evento, bautizado como “Blizzard: La Ciudad del Hielo”, tendrá lugar el 5 de diciembre de 2026 en el recinto ferial IFEMA Madrid y supondrá la primera gran experiencia “indoor” de la firma valenciana, que tras consolidarse como referente del verano musical junto al Mediterráneo apuesta ahora por diversificar su modelo y abrir una nueva etapa de crecimiento.

La decisión trasciende el ámbito estrictamente musical. Para Cullera, la expansión de Medusa representa un nuevo impulso a su proyección exterior y refuerza la imagen de la localidad como cuna de uno de los grandes fenómenos culturales y empresariales surgidos en la Comunitat Valenciana en los últimos años.

De la playa de Cullera al circuito nacional

Lo que comenzó como una cita musical ligada al verano y a la playa ha evolucionado hasta convertirse en una marca reconocible dentro y fuera de España.

Cada edición estival reúne en Cullera a más de 180.000 asistentes, con visitantes procedentes de distintos países europeos y un importante impacto económico en la comarca de la Ribera Baixa. Esa dimensión internacional ha permitido que el nombre de la localidad quede estrechamente vinculado al crecimiento del festival.

Ahora, con el salto a Madrid, Medusa inicia una nueva fase: la de marca exportable.

La organización subraya que el proyecto mantiene su raíz valenciana y que Cullera seguirá siendo el epicentro del festival, pero considera que ha llegado el momento de ampliar horizontes y explorar nuevos formatos capaces de atraer a otros públicos.

Una apuesta estratégica

La elección de Madrid responde también a una lógica de mercado. Según datos del propio festival, alrededor del 30 % de las entradas y abonos que se venden cada verano corresponden a público madrileño, muchos de ellos habituales veraneantes en Cullera o en otros destinos del litoral valenciano. Ese vínculo previo ha convertido a la capital en un destino natural para la expansión de la marca.

Con “Blizzard”, Medusa busca trasladar parte de esa conexión emocional al calendario invernal, manteniendo su identidad visual y su capacidad de espectáculo.

Una “ciudad del hielo” bajo techo

La nueva edición se celebrará en formato reducido, con un aforo máximo de 9.000 personas, muy lejos de las cifras del verano pero concebida como una experiencia inmersiva de alto impacto.

El recinto de IFEMA se transformará para la ocasión en una gran escenografía temática inspirada en el hielo y la nieve, con una producción que incluirá grandes estructuras decorativas, efectos visuales, iluminación de gran formato y una narrativa estética diseñada para reforzar la experiencia del público.

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Aunque el cartel artístico todavía no ha sido anunciado, la organización confirma que el evento mantendrá la apuesta por la música electrónica que ha definido a Medusa desde sus orígenes, con espacio para géneros como techno, hardstyle, house o EDM.