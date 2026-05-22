Directivas de colegios e institutos de la Ribera presentan su renuncia por los recortes y la asfixia burocrática

La crisis abierta en la educación pública valenciana ha dado este viernes un nuevo salto con la dimisión en bloque de equipos directivos de numerosos centros escolares de la Comunitat Valenciana, una protesta sin precedentes que está teniendo una especial incidencia en la comarca de la Ribera, donde más de una decena de centros han anunciado la renuncia de sus directivas.

La decisión, coordinada entre diferentes direcciones de centros educativos, supone uno de los gestos de rechazo más contundentes registrados en los últimos años dentro del sistema educativo valenciano y evidencia el profundo malestar existente entre el profesorado y los equipos de gestión por la actual política educativa de la Generalitat.

En la Ribera Baixa, los centros que han comunicado oficialmente su dimisión son el CEIP López Marco de Sollana, la sección del IES Joan Fuster de Sueca en Sollana, el CEIP Ausiàs March y el IES Sucro de Albalat de la Ribera y el CEIP Almassaf de Almussafes. En la Ribera Alta, el IES Enric Soler i Godes de Benifaió, el IES Bernat Guinovart de Algemesí, el CEIP Joaquín Muñoz de Turís, Víctor Oroval de Carcaixent, Les Comes de l’Alcúdia y el CEIP Tirant lo Blanc y el CFPA Enric Valor, estos últimos de Alzira. La lista podría ampliarse en las próximas horas, dado que varios claustros y equipos directivos de otros municipios están manteniendo reuniones extraordinarias para valorar su adhesión a una protesta que ha ido creciendo durante los últimos días.

Una protesta contra la “asfixia administrativa” y la consulta lingüística

Aunque las renuncias se producen en un contexto de acumulación de malestar por la sobrecarga burocrática, la falta de recursos y el incremento de responsabilidades asumidas por las direcciones escolares también reclaman revertir la consulta sobre la lengua base impulsada por la Conselleria de Educación.

Los equipos directivos denuncian que la organización de aquel proceso representó una nueva carga administrativa para los centros en un clima de fuerte tensión social y política.

A ello se suma, según trasladan desde distintos sectores educativos, una creciente sensación de “desprotección institucional”. Muchos directores aseguran sentirse “solos” ante decisiones que consideran de carácter político y que, sostienen, se trasladan a los centros sin los medios suficientes para su correcta ejecución.

“No es una dimisión individual; es un grito colectivo”, señalaba este viernes un miembro de uno de los equipos directivos afectados en la Ribera Baixa, que prefería mantener el anonimato. “Estamos agotados. Se nos exige cada vez más, con menos respaldo y en medio de debates que no deberían recaer sobre la escuela”.

Decisión difícil apoyada por los claustros y las familias

“Por la dignidad docente, por el alumnado y por una escuela pública de calidad”, con este encabezado, la directiva del CEIP Tirant lo Blanc de Alzira ha comunicado a las familias la decisión de presentar la dimisión. Dimiten la directora, la secretaria y la jefa de estudios. Esta última, Patricia Cortina ha explicado que es “una decisión muy difícil” que han tomado porque tienen “el respaldo del claustro y de las familias”. El paso lo dan “para apoyar a los compañeros en huelga. Por su parte, la directora del Centre de Formació de Persones Adultes (CFPA) Enric Valor de Alzira, Cristina Grimaltos, coincide con la maestra en que “es indispensable el apoyo del claustro” para formalizar la dimisión. Una de las condiciones ligadas a la marcha es que “la nueva directiva que se nombre no incluya a ningún compañero del claustro”, un compromiso que han adquirido entre los profesores del centro. También las escuelas de adultos sufren el recorte de recurso: “Empezamos el curso con cinco profesores sin cubrir” en una plantilla de diez y medio. Carecen de departamento de orientación a pesar de la gran diversidad de su alumnado por edad y procedencia. “No tenemos personal de administración, los profesores hacemos los trámites de admisión a lo largo de todo el curso”, con más de un millar de matrículas este curso. Y la lista sigue.

Un golpe simbólico y operativo

La dimisión de un equipo directivo no implica el cierre inmediato del centro ni la paralización de la actividad lectiva, pero sí genera una situación de enorme complejidad organizativa.

La conselleria deberá ahora activar mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad administrativa y académica en los centros afectados, designando equipos provisionales o promoviendo nuevos procesos de elección interna.

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En el sector educativo existe preocupación por el efecto contagio. “Lo que está ocurriendo en la Ribera puede repetirse en otras comarcas”, apuntan fuentes sindicales.