La joven haltera del CH Alzira Valeria del Valle logra su primer campeonato de España

Valeria del Valle Roversi ha conseguido su primer campeonato de España de halterofilia. Fue en la competición sub-17 celebrada en Alcañiz (Teruel). La venezolana del Club de Halterofilia Alzira, de 16 años, logró el oro en arrancada con 54 kg. En dos tiempos se colgó la plata con 68 kg en barra que sumaron un total olímpico de 122 que le daban otra presea dorada. Roversi se ha quedado a ocho kilos de la mínima para el campeonato de Europa, que sí la ha obtenido Álex Ramiro.

El alzireño disputará su segundo europeo consecutivo si así lo considera el seleccionador español. Con edad sub-15 y un peso de menos de 52 kg tuvo que participar en la categoría de -56 porque no existe su categoría en la competición sub-17. Ramiro logró el oro en arrancada con 75 kg. En el primer intento de dos tiempos se le resbaló la barra y le quemó el cuello. Pese a ello no perdió la concentración y logró la plata con 91 kg. Por un kilo, con 166 en total olímpico, se tuvo que conformar con el subcampeonato. “El rival es hijo de Cecilio Leal, olímpico en Barcelona 92, y de casta le viene al galgo”, explicó la presidenta del club, Mónica Carrió. En el último intento, Leal le arrebató el título al ribereño. Estas marcas habrían supuesto récord de España -52. “Las expectativas con Álex son máximas puesto que su ‘verdugo’ acaba su etapa sub-17 y pesa cuatro kilos de peso (y músculo) más. Nuestro levantador va a estrenarse en la categoría y tendrá que subir de peso”, explicó Carrió. El próximo mes de agosto puede disputar el Europeo en Kosovo.

Iker Vila finalizó su etapa sub-17 con un bronce en arrancada con 86 kg, se quedó a los pies del tercer puesto en dos tiempos con 108 kg pero fueron suficientes para colgarse otro bronce en total olímpico (194). El alzireño ya tenía la marca mínima para el campeonato de España junior, categoría en la que se estrenará por edad. Por último, Mireia Pérez Calatayud hizo cinco intentos válidos y mejoró sus marcas personales.

Los resultados de los alzireños colaboraron para que la Federación Valenciana obtuviese el triunfo en féminas y la selección masculina fuera subcampeona.

Este fin de semana, Joan Marco, Juan Manuel Rojas, Valeria del Valle, Cristina Palacios, Cristina Flor y Laura Cervera participan en el campeonato autonómico absoluto en Elx. Alba Sánchez no podrá revalidar su título por una lesión en la muñeca. “De este campeonato saldrá la selección valenciana que participará en el campeonato de España absoluto en la Nucia”, concluyó Carrió.