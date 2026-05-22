Paladas solidarias en el Club Piragüisme Cullera
La entidad recauda más de 800 euros para una fundación de lucha contra la leucemia infantil en una jornada en la que los palistas entregaban un euro por cada kilómetro recorrido
Jordi Giménez
El Club Piragüisme Cullera organizó el domingo con motivo del Día del Niño Hospitalizado, un evento con la finalidad de recaudar fondos para la fundación Unoentrecienmil en su trabajo de lucha contra la leucemia infantil. Más de cien asistentes entre piragüistas y público en general se dieron cita en las instalaciones municipales del Club de Piragüisme.
La dinámica era sencilla, donar un euro por cada kilómetro recorrido durante una hora. A las 11 de la mañana se dio la salida a las embarcaciones, que recaudaron más de 800 euros que el club destinará de forma íntegra a la asociación referida.
Esta actividad se une a la iniciativa llevada a cabo por el club en la organización de la prueba de la Liga Autonómica, por la cual donaron el dinero recaudado a la asociación Aspanion de lucha contra el cáncer infantil.
Con este tipo de actividades el Club Piragüisme Cullera se sitúa como el más activo de la localidad liderando las iniciativas solidarias en el ámbito deportivo. En palabras de sus socios, “este tipo de iniciativas dan visibilidad a nuestro deporte y la finalidad solidaria dan un plus de ánimo para organizarlas”.
Próximamente dará conocer sus actividades dentro del programa de inclusión de colectivos de la diversidad bajo el lema “Mismo río, Mismas oportunidades”, a las que se unirá una jornada dedicada exclusivamente a niños que padecen cáncer.
Desde el Club quieren agradecer la colaboración que reciben tanto por el resto de clubes de la provincia como de la propia Federación Valenciana de Piragüismo y del Ayuntamiento de Cullera y esperan poder repetir este tipo de actividades dado el éxito obtenido.
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