Rafelguaraf logra paralizar una central fotovoltaica con 4.500 paneles en defensa del suelo agrícola

El Ayuntamiento de Rafelguaraf ha conseguido paralizar el proyecto de construcción de una central fotovoltaica con cerca de 4.500 paneles solares, sobre una superficie de 34.000 metros cuadrados, tras los informes negativos emitidos que han provocado que el promotor optara por desistir, según la resolución publicada esta misma semana en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Se trataba en realidad de un planta pequeña en comparación con otras centrales fotovoltaicas proyectadas en la misma comarca de la Ribera, aunque la corporación se posicionó de forma unánime contra el proyecto, que consideró como “una amenaza irreparable para el paisaje, el entorno natural y la agricultura” de un municipio, todavía, eminentemente agrícola

Fuentes municipales han informado de que, tras la aprobación por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo en julio de 2025 del Plan General Estructural, las parcelas en las que se pretendía implantar esta central para generar energía solar estaban clasificadas como suelo no urbanizable común agrícola con frutales y, por tanto, quedaba “expresamente prohibida la instalación de parques fotovoltaicos y asimilables en todo el suelo no urbanizable, así como las infraestructuras de evacuación”, aunque en este caso se emplazan fuera del término municipal.

El Ayuntamiento de Rafelguaraf, con el asesoramiento de la consultora Medi XXI, emitió un informe desfavorable en materia de paisaje al formar parte esas parcelas de una unidad catalogada como de alta calidad y que la central proyectada suponía una alteración significativa de la estructura y funcionalidad del paisaje agrario.

El concejal de Medio Ambiente, Paco Beltrán. / Levante-EMV

La alcaldesa de Rafelguaraf, Rafaela Aliaga, ha señalado que “somos un pueblo que apostamos por este tipo de energía, somos un referente en pueblos pequeños en materia de políticas fiscales verdes y sostenibles y nadie puede dudar de que estamos a favor de las energías limpias, pero no a cualquier precio ni para beneficio de unos pocos”.

Noticias relacionadas

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Paco Beltrán, ha señalado que “no podemos permitir este tipo de agresiones a nuestro territorio. Es necesario que avancemos hacia un modelo energético basado en las energías renovables, pero este modelo no puede ser a costa de nuestra agricultura ni de los espacios naturales. Hemos de apostar por un modelo fundamentado enel pequeño circuito, la producción a pequeña escala y la ‘autoproducción’”.