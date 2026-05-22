Los sindicatos reclaman el informe de riesgos psisociales de Urgencias tras un centenar de bajas en tres meses
Reclaman transparencia a la dirección del hospital para conocer de forma inmediata los resultados de la encuesta sobre el clima laboral
Los delegados de prevención de los sindicatos con representación en el Hospital Universitario de la Ribera han reclamado a la dirección que dé a conocer el resultado de la encuesta de clima laboral realizada en el Servicio de Urgencias, una unidad especialmente tensionada por la carga de trabajo, comentan y en el que, según detallan los sindicatos, en el primer trimestre del año se han registrado un centenar de bajas laborales, “lo que muestra un alto índice de ‘burn-out’ o síndrome del trabajador quemado, a lo que se suma a la fuga de profesionales del servicio a la que asistimos en los últimos tiempos”.
Los representantes sindicales han mostrado su indignación tras conocer que la dirección del hospital ya dispone del informe correspondiente a la encuesta de clima laboral realizada en Urgencias, “negándose a dar traslado del citado documento a los delegados de prevención a pesar de haber sido requerida para ello”.
“Ante la petición formal del informe, la dirección alega que se dará a conocer en el próximo comité de seguridad y salud. A fecha de hoy ni existe una convocatoria ni se nos ha proporcionado dicho informe, incumpliendo la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, que obliga a notificar el resultado de la evaluación psicosocial efectuada a los trabajadores/as del servicio de urgencias del Hospital en el momento que se disponga del citado informe”, inciden los delegados de prevención en un comunicado emitido este viernes.
Los sindicatos consideran especialmente relevante el acceso a este informe al tratarse de una encuesta centrada en el clima laboral de un servicio especialmente tensionado como es Urgencias, “donde las cargas asistenciales, la presión organizativa y la falta de personal vienen siendo objeto de reiteradas denuncias por parte de los profesionales. Y es que no es de extrañar el alto índice de bajas laborales que se producen”. Detallan que entre enero y marzo un centenar de trabajadores han cursado baja laboral en el servicio de Urgencias.
Las organizaciones sindicales reclaman transparencia, acceso inmediato al informe completo y la convocatoria de los órganos de participación correspondientes para abordar las posibles medidas derivadas de los resultados de la encuesta, toda vez que quedan pendientes de realizar otras dos evaluaciones de riesgos psicosociales en el departamento.
Finalmente, advierten de que, en caso de persistir la negativa o demora en facilitar la documentación, podrían estudiar la adopción de medidas legales y administrativas al considerar que podría vulnerarse el derecho de información y participación reconocida a los representantes de los trabajadores.
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