Algemesí impulsa una feria para promover la adopción responsable de animales

El Ayuntamiento de Algemesí, a través de la concejalía de Bienestar Animal, ha organizado la primera edición de la Feria de Adopción de Animales, una nueva iniciativa que reunirá este domingo a protectoras y refugios con el objetivo de fomentar la adopción responsable, dar visibilidad a la labor que desarrollan estas entidades y concienciar la ciudadanía sobre el bienestar animal. La Feria tendrá lugar de 10.00 a 14.00 horas en la plaza del Pla.

Durante la jornada, las persones asistentes podrán conocer de animales en adopción, colaborar con las entidades participantes mediante donaciones de comida y otros productos útiles para el mantenimiento de los animales, así como disfrutar de actividades dirigidas a los más pequeños.

Además, a las 12.00 horas se celebrará un desfile solidario canino, en la cual el dinero recaudado se destinarán íntegramente en las protectoras y refugios participantes. Para participar, será necesario inscribir el perro con una aportación solidaria de 5 euros entre las 10.00 y las 11.45 horas en el mismo recinto de la Feria.

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La concejal de Bienestar Animal, Quini Giner, ha destacado que esta primera edición «nace con la voluntad de convertirse en un espacio de concienciación, convivencia y apoyo a todas las entidades que trabajan diariamente por el bienestar de los animales». Asimismo, ha señalado que la adopción responsable «es fundamental para combatir el abandono y ofrecer una segunda oportunidad a muchos animales que necesitan una casa y una familia».