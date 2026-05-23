Algemesí impulsa una feria para promover la adopción responsable de animales
Protectoras y refugios se dan cita este domingo en la plaza del Pla, en la primera edición del certamen
El Ayuntamiento de Algemesí, a través de la concejalía de Bienestar Animal, ha organizado la primera edición de la Feria de Adopción de Animales, una nueva iniciativa que reunirá este domingo a protectoras y refugios con el objetivo de fomentar la adopción responsable, dar visibilidad a la labor que desarrollan estas entidades y concienciar la ciudadanía sobre el bienestar animal. La Feria tendrá lugar de 10.00 a 14.00 horas en la plaza del Pla.
Durante la jornada, las persones asistentes podrán conocer de animales en adopción, colaborar con las entidades participantes mediante donaciones de comida y otros productos útiles para el mantenimiento de los animales, así como disfrutar de actividades dirigidas a los más pequeños.
Además, a las 12.00 horas se celebrará un desfile solidario canino, en la cual el dinero recaudado se destinarán íntegramente en las protectoras y refugios participantes. Para participar, será necesario inscribir el perro con una aportación solidaria de 5 euros entre las 10.00 y las 11.45 horas en el mismo recinto de la Feria.
La concejal de Bienestar Animal, Quini Giner, ha destacado que esta primera edición «nace con la voluntad de convertirse en un espacio de concienciación, convivencia y apoyo a todas las entidades que trabajan diariamente por el bienestar de los animales». Asimismo, ha señalado que la adopción responsable «es fundamental para combatir el abandono y ofrecer una segunda oportunidad a muchos animales que necesitan una casa y una familia».
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