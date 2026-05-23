Detenido en l'Alcúdia tras lanzar 525 gramos de marihuana por la ventanilla tras encontrarse un control

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que, al encontrarse con un control policial en l’Alcúdia, lanzó por la ventanilla del coche una bolsa que contenía 525 gramos de marihuana. Además, en el registro del vehículo se encontró un billete de 50 euros falsificado.

Los hechos tuvieron lugar el 7 de mayo, cuando los agentes de la Guardia Civil de Carlet se encontraban, junto con efectivos de Policía Local de l’Alcúdia, realizando un operativo en la vía pública. El objetivo: detección de hechos delictivos y prevención de la delincuencia.

En un momento dado, uno de los guardias civiles vio como, al divisar el control, uno de los vehículos lanzaba por la ventanilla una bolsa. Al darle el alto, comprobaron que había en el interior un billete de 50 € falsificado y un fuerte olor a marihuana.

Los guardias civiles pudieron recuperar la bolsa lanzada por el ocupante del vehículo y encontraron en su interior 525 gramos de sumidades floridas (cogollos) de marihuana.

Por estos hechos fue detenido un hombre de 29 años y nacionalidad española, al que se le imputan un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) y otro de falsificación de moneda.

Noticias relacionadas

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet en funciones de Guardia.