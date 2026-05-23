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El ilustrador de Torrent Daniel García gana el concurso de carteles de los moros y cristianos de Alzira

El cartel lleva por título "L'herència d'un rei" en el 750 aniversario del fallecimiento de Jaume I

Cartel ganador del concurso, obra del ilustrador de Torrent Daniel García.

Cartel ganador del concurso, obra del ilustrador de Torrent Daniel García. / Levante-EMV

David Chordà

Alzira

"L'herència d'un rei" es la obra ganadora del 15º concurso estatal de carteles de Moros y Cristianos de Alzira. El torrentí Daniel García Gil vuelve a ganar este concurso después de hacerlo también en 2024, con “Cap a la Muralla”.

"L'herència d'un rei" reúne la figura del arráez árabe que huyó ante la llegada del rey don Jaime con el Penó de la Conquesta, Alzira celebra este año el 750 aniversario del fallecimiento del monarca. Como novedad, incorpora el puente de Sant Gregori y la iglesia de Santa María

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El autor ha logrado los 500 € de premio. Este año han participado en el concurso trece obras, procedentes de La Rioja, Madrid, Zaragoza, Pontevedra, Murcia y las tres provincias de la Comunitat Valenciana, incluida la propia Alzira.

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