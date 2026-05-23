Rafelguaraf designa al empresario Quico Peiró Cañamás padrino de la "Feria del Tomate"

Rafelguaraf se prepara para una nueva edición de la Feria del Tomate con semilla certificada de la Comunitat Valenciana. Esta denominación confiere a la cosecha de tomate autóctono un grado de identidad necesario para brillar en un mercado tan competitivo como el que se vislumbra en el sector hortofrutícola. Y es que el tomate valenciano, hilo conductor de múltiples recetas de la gastronomía autóctona, desde la salmuera hastael sofrito de la paella, està de moda y brilla en todas las salsas.

Paco Peiró, agricultor e impulsor de la feria, mantiene que “la gente espera estos tomates como agua de mayo y no siempre podemos disponer de la suficiene producción para abastecer a todos cuando queremos: depende del clima, de las plagas y de circunstancias totalmente ajenas al trabajo del agricultor. No obstante, este año parece que va a ser bueno y la cosecha está más que garantizada para la feria. Aquí hay tomate”, afirma.

Durante tres días, del 29 al 31 de mayo, el patio de las escuelas acogerá un magniífico escaparate donde degustar y adquirir el fruto rojo que vino hace más de 500 años de ultramar, en mútliples presentaciones: Desde plantones para que los aficionados se atrevan a cultivar tomates en casa hasta productos gourmet, como la mermelada de tomate y los tomates en aceite, sin olvidar los tomates a granel, acompañamiento perfecto para almuerzos y comidas, en forma de ensalada o aperitivo.

Rafelguaraf se prepara con un programa de actividades que ha dado comienzo este viernes con un almuerzo tomateril en el restaurante La Piscina en el que todas las tapas, el plato principal e, incluso, el postre contaban con un protagonista en rojo, maridado todo con una selección de vinos bobal de la bodega Vicente Gandía.

En el mismo acto, al que han asistido medios especializados, influencers y cocineros representantivos, se ha dado a conocer la identidad del “Padrino de la Feria”, cuyo nomabramiento ha recaído en la persona de Quico Peiró Cañamás, director de operaciones de la empresa hortofrutícola Hermanos Cañamás, con fuerte raigambre en la localidad.

La alcaldesa de Rafelguaraf, Rafaela Aliaga, ha presentado el programa de actividades lúdicas y festivas del evento, destacando la celebración del concurso de tapas en los bares y restaurantes, así como el concurso que premiará los mejores tomates de la Comunitat Valenciana “Memorial Gonzalo Peiró”: “Este año la feria ha dado un salto de calidad, ya que a a parte de las actividades musicales, las charlas y las catas dirigidas, contaremos con cerca de un millar de visitantes invitados por el consistorio, a través de asociaciones de jubilados y amas de casa: 'El tomaca bus' ya se ha puesto en marcha”, señala la alcaldesa.

La inauguración de la feria està prevista para el viernes 29 de mayo, a partir de las 19,30 horas, en el mismo recinto del patio de las esculeas.