Reflexiones a un año del examen de los socialistas ante los ciudadanos

El próximo 23 de mayo del 2027 los socialistas estamos convocados a un examen en las urnas, es decir, los ciudadanos de la Ribera del Xúquer nos darán la nota de cuánto hemos acertado en las necesidades de cada una de las 36 poblaciones que componen esta comarca.

Lo primero que tenemos que pensar nosotros mismo es si hemos actuado correctamente, si estamos tranquilos con nuestra conciencia, si hemos actuado honradamente y nuestra actuación nos permite a cada uno volver a representar a los ciudadanos bajo las listas PSPV-PSOE

La segunda cosa que hay que plantearse, que es más importante que la primera, es qué piensan de nosotros individualmente los vecinos de nuestro paso por el ayuntamiento. Nuestra gestión.

Si ideológicamente hemos sido capaces de aportar nuestras ideas sociales y democráticas en la gestión diaria.

Y tercero: ¿Qué porcentaje de nuestro programa 2023 hemos sido capaces de realizar en beneficio de nuestra ciudad”

Estamos viviendo un momento histórico en el que las políticas capitalistas están en auge y tendremos que ver qué no hemos hecho para que llegar con buenas expectativas al examen municipal del 2027.

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