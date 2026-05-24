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Familiares y amigos reciben de madrugada en Manises a los activistas valencianos de la flotilla

Así han sido recibidos los activistas valencianos de la flotilla esta madrugada en Manises

Así han sido recibidos los activistas valencianos de la flotilla esta madrugada en Manises

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Así han sido recibidos los activistas valencianos de la flotilla esta madrugada en Manises / Redacción Levante-EMV / Levante-EMV

Pascual Fandos

Alzira

Los activistas valencianos que participaban en la Global Sumud Flotilla y que fueron detenidos por militares israelíes, el ingeniero alzireño Álvaro Pérez Guardiola y la enfermera Emilia Nácher, han llegado finalmente esta madrugada al aeropuerto de Manises tras una maratoniana jornada en la que, tras salir de Estambul, han pasado por Bilbao y Madrid para finalmente recalar en València, donde han aterrizado en torno a la una de la madrugada.

Los incidentes registrados en el aeropuerto de Bilbao, donde la Ertzainza ha cargado contra algunos de los activistas que acababan de aterrizar y ha practicado cuatro detenciones, ha vuelto a provocar momentos de angustia en los familiares y amigos de los activistas valencianos, aunque Álvaro y Emilia no se han visto implicados en este altercado.Los activistas ya adelantaron desde Estambul que habían sufrido maltrato físico y psicológico durante la detención por parte de Israel, pero al menos en su caso no lesiones.

En el aeropuerto de Manises les esperaban familiares y amigos y se han vivido momentos emotivos con el reencuentro tras las jornadas de incertidumbre vividas desde que Israel interceptara a mediados de la semana los barcos en los que trataban de llevar ayuda humanitaria a Gaza y detuvieran a los activistas de la flotilla, entre ellos 44 españoles y tres valencianos.

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