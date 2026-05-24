Familiares y amigos reciben de madrugada en Manises a los activistas valencianos de la flotilla
Los activistas valencianos que participaban en la Global Sumud Flotilla y que fueron detenidos por militares israelíes, el ingeniero alzireño Álvaro Pérez Guardiola y la enfermera Emilia Nácher, han llegado finalmente esta madrugada al aeropuerto de Manises tras una maratoniana jornada en la que, tras salir de Estambul, han pasado por Bilbao y Madrid para finalmente recalar en València, donde han aterrizado en torno a la una de la madrugada.
Los incidentes registrados en el aeropuerto de Bilbao, donde la Ertzainza ha cargado contra algunos de los activistas que acababan de aterrizar y ha practicado cuatro detenciones, ha vuelto a provocar momentos de angustia en los familiares y amigos de los activistas valencianos, aunque Álvaro y Emilia no se han visto implicados en este altercado.Los activistas ya adelantaron desde Estambul que habían sufrido maltrato físico y psicológico durante la detención por parte de Israel, pero al menos en su caso no lesiones.
En el aeropuerto de Manises les esperaban familiares y amigos y se han vivido momentos emotivos con el reencuentro tras las jornadas de incertidumbre vividas desde que Israel interceptara a mediados de la semana los barcos en los que trataban de llevar ayuda humanitaria a Gaza y detuvieran a los activistas de la flotilla, entre ellos 44 españoles y tres valencianos.
Información en elaboración.
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