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La Nova Muixeranga de Algemesí rinde homenaje a las víctimas de la dana

La entidad ha entregado a l'Associació Víctimes Mortals DANA 29 d'Octubre los 3.331,54 euros recaudados a través de la campaña solidaria "20:11 Ni oblit ni perdó"

Así ha sido el homenaje de la Nova Muixeranga de Algemesí a las víctimas de la dana

Así ha sido el homenaje de la Nova Muixeranga de Algemesí a las víctimas de la dana

Nova Muixeranga

Efe

València

La Nova Muixeranga d'Algemesí ha entregado más de 3.000 euros a la Associació Víctimes Mortals DANA 29 d'Octubre en un emotivo acto de homenaje a las víctimas de la dana, celebrado este sábado en Catarroja.

El acto, que ha combinado emoción, memoria y compromiso colectivo, ha comenzado con la realización de la reverencia, una figura sencilla pero cargada de simbolismo, interpretada como muestra de respecto y recuerdo a todas las personas afectadas por la tragedia

Posteriormente, los miembros de la 'xicalla' de la colla han depositado una corona de laurel en homenaje a las víctimas, antes de guardar un minuto de silencio

En el marco del acto, la Nova Muixeranga, ha hecho entrega de un cheque por valor de 3.331,54 euros a l'Associació Víctimes Mortals DANA 29 d'Octubre.

La cantidad corresponde a los fondos recaudados a través de la campaña solidaria "20:11 Ni oblit ni perdó" (20:11 Ni olvido ni perdón), impulsada per la colla con el objetivo de contribuir a sufragar los gastos judiciales derivados de la búsqueda de memoria, justicia y reparación.

Desde la Nova Muixeranga se ha agradecido públicamente a todas las personas que han colaborado con la iniciativa, ya fuera adquiriendo una camiseta, haciendo difusión de la campaña o aportando su apoyo.

"Esta donación es fruto de la solidaridad colectiva y demuestra que la cultura popular también es una herramienta de memoria, dignidad y compromiso social", han señalado desde la entidad.

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La colla ha reivindicado la necesidad de continuar manteniendo viva la memoria de las víctimas y de seguir exigiendo responsabilidades para que los hechos no caigan en el olvido. en Ca

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