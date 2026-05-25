Un ciberataque obliga a aplazar las citas online para los abonos de aparcamiento de verano en Cullera

El Ayuntamiento de Cullera ha aplazado temporalmente la puesta en marcha del sistema de cita previa online para solicitar plaza de aparcamiento en las zonas de estacionamiento regulado de la playa durante la temporada estival, después de que la plataforma informática que gestiona este servicio haya sufrido un ciberataque durante la mañana de este lunes.

Según ha informado el consistorio, el incidente ha afectado al software encargado de tramitar las citas previas para la obtención de los abonos de los párquings de verano, un servicio especialmente demandado por residentes y propietarios de segundas viviendas ante el inicio de la campaña estival en el litoral cullerense.

Tras detectarse la incidencia, la empresa responsable de la gestión tecnológica del sistema ha activado de manera inmediata los protocolos de seguridad y ha procedido al bloqueo preventivo del trámite online. El objetivo, según han explicado fuentes municipales, ha sido “garantizar la integridad de la plataforma y evitar cualquier posible vulneración de datos personales de los usuarios”.

Desde el ayuntamiento han querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y han subrayado que la prioridad en estos momentos es restablecer el servicio con todas las garantías de seguridad. Técnicos especializados trabajan desde primera hora para analizar el alcance del ataque, reforzar las medidas de protección y asegurar la normalización del sistema en el menor tiempo posible.

La incidencia se produce precisamente el día en que se activaba el calendario de solicitudes para optar a una plaza de aparcamiento de temporada en las zonas habilitadas de la playa de Cullera, un trámite que cada año concentra una elevada demanda.

El consistorio ha recordado además que las citas disponibles a través de los canales presenciales y telefónicos ya se encuentran completamente agotadas, por lo que el canal online se convierte en la única vía restante para muchos solicitantes.

En este sentido, el ayuntamiento ha confirmado que, una vez completadas las tareas de revisión y refuerzo de la seguridad, las citas online volverán a estar disponibles este martes 26 de mayo a partir de las 8.30 horas a través del portal municipal citaprevia.cullera.es⁠�.

Desde la administración local se recomienda a los usuarios acceder únicamente a través de los canales oficiales y desconfiar de enlaces externos o mensajes sospechosos relacionados con este trámite, mientras se investiga el origen del ataque.

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