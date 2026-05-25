Cullera instala contenedores con Braille y pictogramas

El Ayuntamiento de Cullera continúa con la transformación del servicio de recogida de residuos con la renovación integral del parque de contenedores de la zona urbana. El consistorio sustituirá progresivamente las antiguas unidades por más de 600 nuevos contenedores de todas las fracciones: resto, envases, papel y cartón, y orgánica.

Esta actuación se enmarca dentro de la implantación del nuevo modelo de gestión de residuos urbanos que el consistorio está desarrollando para mejorar la eficiencia del servicio, incrementar los índices de reciclaje y avanzar hacia una ciudad más limpia, accesible y sostenible.

Las tareas de instalación han comenzado en la zona de la calle Caminàs, donde ya se han colocado los primeros contenedores de la fracción resto y también la primera isla completa de reciclaje. A partir de ahora, la implantación se extenderá durante las próximas semanas y hasta finales del mes de junio por toda la zona urbana. Estos trabajos se desarrollarán por fases, incorporando sucesivamente las fracciones de resto, envases, papel y cartón y orgánica. En total, el Ayuntamiento renovará en torno a 150 contenedores por cada fracción.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacado que “Cullera sigue dando pasos firmes hacia un modelo de ciudad más moderno, sostenible y adaptado a las necesidades de la ciudadanía. La renovación de los contenedores supone una mejora importante tanto en la calidad del servicio como en la imagen urbana del municipio”.

Esta actuación se suma al conjunto de medidas impulsadas por el ayuntamiento dentro del nuevo modelo de recogida de residuos, un sistema adaptado a las características urbanas y necesidades específicas de cada zona y barrio del municipio. Entre ellas destacan la implantación de plataformas móviles en el casco histórico, la puesta en marcha de un servicio específico en Sant Francesc, la parte alta del Raval y el Mareny de Sant Llorenç —áreas con calles estrechas y de difícil acceso—, también en pedanías, urbanizaciones, diseminados y zona industrial, o la renovación de contenedores soterrados en algunas zonas, entre otras.

Los nuevos contenedores de carga lateral incorporan criterios de ecodiseño y economía circular, además de mejoras funcionales que facilitan tanto la recogida como el uso por parte de la ciudadanía. Las unidades destinadas a resto, envases y papel-cartón cuentan con una capacidad de 3.000 litros, mientras que los contenedores de orgánica disponen de 2.000 litros.

Entre sus principales características destacan el interior pulido para mejorar la higiene y evitar la acumulación de suciedad, sistemas de apertura (adaptados y accesibles, tapas con cierre amortiguado para reducir el ruido y mecanismos de seguridad frente a aperturas accidentales).

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Además, los nuevos contenedores incorporan identificación en relieve en Braille y pictograma, reforzando la accesibilidad del servicio para todas las personas.