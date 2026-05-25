La oposición de Favara afea al PP que incumpla la obligación de celebrar al menos un pleno cada tres meses

El régimen de sesiones aprobado en el Ayuntamiento de Favara establece la celebración de un pleno ordinario cada tres meses. Este lunes se cumplen tres meses de la celebración de la última sesión y no hay ninguna previsión que de la corporación municipal se vuelva a reunir. La tensión política vuelve al ayuntamiento con la denuncia pública realizada por los grupos de la oposición, que aseguran que el equipo de gobierno del Partido Popular, que gobierna en minoría con solo tres concejales tras no haber podido cubrir una de las dos vacantes generadas por las renuncias de diciembre, ha incumplido la normativa municipal al no convocar en tiempo y forma la sesión plenaria ordinaria correspondiente al presente trimestre.

Según han trasladado a este periódico representantes de la oposición, de la que forman parte PSOE, Compromís y dos concejales no adscritos, se cumplen este lunes tres meses de la celebración del último pleno ordinario, plazo máximo establecido para municipios de las características de Favara, sin que hasta la fecha se haya remitido convocatoria alguna.

Ante esta situación, las formaciones de la oposición estudian ya la posibilidad de solicitar formalmente la convocatoria de un pleno extraordinario, una herramienta contemplada en la legislación local que permite a una parte de la corporación forzar la celebración de una sesión cuando concurren determinadas circunstancias.

Desde la oposición consideran que la ausencia de convocatoria “supone un incumplimiento de las obligaciones institucionales básicas” y advierten de que el pleno ordinario “es el principal órgano de control y fiscalización del gobierno municipal”.

Por su parte, desde el equipo de gobierno, María Pilar Sala (PP) ha explicado que la situación responde a un problema administrativo derivado de la falta de secretario o secretaria municipal en el consistorio. Según sostiene, esta vacante impide en estos momentos tramitar la convocatoria de una sesión plenaria con todas las garantías legales.

La ausencia de este perfil técnico, clave en el funcionamiento ordinario de cualquier administración local, ha generado en los últimos meses dificultades en distintos ayuntamientos valencianos, especialmente en municipios de menor tamaño, donde la cobertura de plazas habilitadas nacionales continúa siendo una asignatura pendiente.

Ante esta explicación, el resto de grupos políticos ha endurecido su discurso y reclama a la alcaldesa que “centre sus esfuerzos en resolver el verdadero problema del ayuntamiento”, agilizando la contratación de un nuevo secretario o secretaria municipal. Desde la oposición consideran que esta debería ser “la prioridad absoluta del equipo de gobierno” y critican que, mientras persiste esta vacante, el consistorio haya destinado recursos públicos a la contratación de servicios jurídicos externos, una decisión que, a su juicio, “no responde a las necesidades más urgentes del municipio”.

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Mientras tanto, el conflicto político en Favara añade un nuevo capítulo a una legislatura marcada por la fragmentación del pleno.