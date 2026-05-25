La plataforma por la sanidad pública denuncia las dificultades para lograr citas en la Ribera y el "bloqueo" de las pruebas diagnósticas

La Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de la Ribera ha celebrado este lunes una nueva concentración a las puertas del Centre de Salud Alzira II, en el marco de la campaña de sensibilización ciudadana para denunciar el progresivo deterioro del sistema público de salud y exigir la necesidad de garantizar “una atención sanitaria pública, de calidad, accesible y más humana”.

Los promotores de la concentración han alertado de que los usuarios siguen teniendo dificultades para conseguir una cita, tanto en los centros de salud como en el hospital. “Las agendas continúan cerradas y sin dar solución a las demandas y necesidades de los pacientes”, inciden desde la plataforma, mientras señalan que las pruebas diagnósticas “están bloqueadas desde hace meses” hasta el punto, detalla, “que hay electromiografías pendientes de realizar desde 2024 y sin ninguna señal de mejora”.

Este colectivo reivindica que una Atención Primaria de calidad, como primera puerta de acceso a la sanidad pública, debería resolver el “80 o 90 % de las necesidades de los pacientes, pero se encuentra en una situación lamentable, sin una aplicación del SIP que dé citas fácilmente por internet, una cita telefónica que no contesta, unas agendas cerradas o citas en más de quince días. Esta realidad deriva en una afluencia innecesaria a las urgencias, tanto de los centros de salud como del hospital, simplemente por no haber encontrado una solución antes”.

Por otra parte, la plataforma explica que se está dotando a los centros de salud de ecógrafos para mejor y reducir el tiempo de diagnósticos, “pero la falta de formación y de consultas hará que esta inversión en nuevos equipos no sea efectiva, porque si los profesionales ya están saturados, de dónde van a sacar tiempo que dedicar a formarse y para esta nueva actividad”, se preguntan.

Por otra parte, el colectivo expone en el manifiesto leído a las puertas del centro de salud de la calle Hort dels Frares que sigue sin publicarse la memoria de gestión de 2025, por lo que se desconoce cuántos pacientes se han derivado a hospitales privados durante ese período y con qué patologías. “La falta de transparencia es otro de los problemas de la administración”, exponen, mientras comentan que se derivan las patologías “más rentables” mientras que las complicaciones se siguen tratando en la sanidad pública.

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El manifiesto también expone como tema preocupante el plan de vacaciones y reclama una buena planificación y organización “para no colapsar el sistema sanitario público ni saturas más a sus profesionales” con el incremento de población que se registra en verano.