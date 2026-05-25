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El programa de promoción de la salud 'La Ribera Camina' reúne a 1.300 personas en Alberic

El encuentro comarcal reúne a representantes de las 26 localidades adheridas, que en el último año han organizado más de 500 caminatas

Algunos de los participantes en la marcha celebrada en Alberic.

Algunos de los participantes en la marcha celebrada en Alberic. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

Un total de 1.304 personas procedentes de distintos municipios han participado en la sexta edición de la "Trobada La Ribera Camina", celebrada el pasado sábado en Alberic. El encuentro ha reunido a representantes de las 26 localidades que desarrollan este programa de promoción de la salud impulsado por el Departamento de Salud de La Ribera.

La 'Trobada La Ribera Camina' es un encuentro anual que reúne a los participantes del programa de todos los municipios adheridos, con el objetivo de compartir experiencias, reforzar vínculos sociales y visibilizar los beneficios de la actividad física en grupo como herramienta de salud comunitaria.

La jornada se ha desarrollado en un ambiente de participación y convivencia, con un programa de actividades que ha incluido una caminata de 3,7 kilómetros por el municipio de Alberic, un almuerzo comunitario y una sesión de baile.

El acto ha contado con la asistencia de la gerente del Departamento de Salud de La Ribera, Rosabel Ribes; el alcalde de Alberic, Toño Carratalá; y otros miembros de la corporación municipal.

Participantes de 26 municipios diferentes participaron en la 'Trobada'.

Participantes de 26 municipios diferentes participaron en la 'Trobada'. / Levante-EMV

“La Ribera Camina” es una iniciativa dirigida a la población mayor de 18 años que promueve la realización de paseos saludables de entre 60 y 90 minutos, al menos dos veces por semana. Durante 2025, se han llevado a cabo 510 sesiones caminatas en los 26 municipios adheridos, gracias a la colaboración entre los profesionales de los centros de salud y los ayuntamientos de cada localidad.

La directora de Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Salud de La Ribera, Anabel Barberá, ha valorado muy positivamente “la elevada participación y el ambiente saludable y alegre vivido durante toda la jornada”. Asimismo, ha agradecido al Ayuntamiento de Alberic “su implicación para que todo se desarrollara con normalidad”.

Once programas de salud comunitaria

Por su parte, la gerente del departamento, Rosabel Ribes, ha señalado que “La Ribera Camina, tras más de una década en funcionamiento, se ha consolidado como una de las iniciativas comunitarias con mayor acogida”. En este sentido, ha añadido que “se trata de una herramienta eficaz para mejorar la salud física, prevenir enfermedades crónicas, reforzar el bienestar emocional y fomentar las relaciones sociales entre la ciudadanía”.

Participantes en la marcha en el entorno de la Muntanyeta.

Participantes en la marcha en el entorno de la Muntanyeta. / Levante-EMV

El Departamento de Salud de La Ribera mantiene actualmente once programas de salud comunitaria activos en distintos municipios, en línea con el Plan de Salud de la Conselleria de Sanidad.

Estos programas se agrupan en tres grandes áreas temáticas. En el ámbito de la actividad física y el autocuidado destacan “Ribera Camina”, “Talleres de espalda y hombros”, “MenjaBe” y “Pies”. En el área de salud materno-infantil y parentalidad positiva se desarrollan “Lactancia materna”, “Masaje infantil”, “Crianza positiva” y “Parentalidad positiva”. Por último, en el ámbito de la salud emocional se incluyen “Cuidac” y “Estembe”, junto al programa juvenil “Consulta Jove”.

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Todas estas iniciativas se implementan en colaboración con los ayuntamientos y cuentan con la implicación directa de los profesionales del Departamento de Salud de La Ribera.

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