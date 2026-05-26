Alzira se queda sin fallera mayor infantil: "La solución no pasa por saltarnos el reglamento"

“La solución es complicada y no pasa por saltarnos el reglamento, que nos maniata”. El presidente de la Junta Local Fallera (JLF) de Alzira, Luis Gisbert, lamenta profundamente que el cargo de fallera mayor infantil quede vacante por primera vez en la historia reciente de las Fallas de la ciudad y en su primer año de mandato, pero considera que el articulado que entró en vigor el 20 de marzo de 2025 es taxativo en el caso de que no se presenten candidatas y deja poco margen. Al menos, este año y si no hay un cambio de guion, aunque la JLF ha decidido estudiar con detalla el articulado en busca de posibles resquicios que permitan salvar esta comprometida situación. El tiempo juega a la contra. De cara al próximo ejercicio, Gisbert es partidario de impulsar una revisión que dote de “mayor flexibilidad” al reglamento para evitar que situaciones como esta se repitan. “Estés de acuerdo o no el reglamento está para cumplirlo. Es un reglamento aprobado por los falleros que se elaboró mirando por el bien de la fiesta, pero las circunstancias te hacen ver más allá y te enseñan que hay aspectos que se pueden mejorar”, comenta Luis Gisbert, mientras deja claro que su idea no es abordar una revisión amplia, “pero sí mejorar algunos aspectos” y, sobre todo, propiciar una flexibilidad frente a un articulado que actualmente constriñe en apartados como éste.

Con todo, esta posible revisión tendrá que esperar. Gisbert explica que el propio reglamento fallero determina que no se puede abrir un congreso para modificar el articulado hasta que pasan dos años de su entrada en vigor, por lo que cualquier cambio para revisar el texto salido del VIII Congrés Faller de Alzira deberá esperar a que finalice este ejercicio.

La ausencia de candidatas a fallera mayor infantil provocará que el cargo quede vacante en el nuevo ejercicio, como adelantó Levante-EMV y ha confirmado este martes la propia JLF tras la reunión mantenida la noche anterior. La entidad cerró en la medianoche del jueves el plazo para la presentación de aspirantes con siete candidatas a fallera mayor, la cifra más alta posiblemente en treinta años, pero solo una a fallera mayor infantil, que ha acabado por retirarse al verse sola, ya que su verdadero objetivo era formar parte de la corte de honor.

Ante esta tesitura, Gisbert aprovechó la reunión del lunes con su directiva para abordar la situación y la JLF ha optado por aplicar el reglamento aunque genere una situación inédita que, como confirma el presidente, “no nos gusta para nada”. El marco normativo que rige las fallas de Alzira contempla que el cargo pueda quedar vacante si no hay candidatas o que la corte quede conformada con el número de aspirantes que se haya presentado, sin necesidad de llegar a las seis falleras que había hasta el año pasado.

“La situación es muy fuerte, pero no podemos hacer nada. El reglamento está así y se tiene que seguir, porque la solución no pasa por saltarnos el reglamento, aunque estas circunstancias te hacen ver que no todo es perfecto”, comenta el presidente de la JLF, al tiempo que expresa su intención de abordar en el momento que se pueda una revisión con el objetivo de incorporar mejoras puntuales y especialmente, dotarlo de una mayor flexibilidad.

Independientemente de abordar esos cambios, Gisbert anuncia que la JLF trabajará para que esta situación no se vuelva a repetir. “Intentaremos demostrar con nuestro trabajo que pueden confiar en esta JLF, en el nuevo equipo, de forma que la gente vuelva a tener ganas e ilusión por presentarse”, señala, tras comentar que la nueva directiva acaba de aterrizar y apenas tuvo unos días para activar el proceso de elección.

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La JLF tiene previsto presentar este miércoles a las candidatas a fallera mayor de Alzira y también ha convocado esta tarde-noche a los presidentes a una asamblea para escuchar sus opiniones. Es una cita clave para saber si se contempla la posibilidad de revertir la situación. El sábado se ha previsto la segunda toma de contacto mientras que el domingo 14 de junio tendrá lugar la elección.