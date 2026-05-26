La Asociación del Cáncer reduce a un cambio de sede la modificación del servicio a sus pacientes

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha reducido a un traslado del servicio la modificación de la atención psicooncólogica que ofrece a los pacientes de cáncer. Esta prestación se ofrece ahora en las sedes de Alzira y Almussafes, “más cerca de los pacientes”, señalan fuentes de la entidad. Y próximamente pondrán en servicio esta prestación en su sede de l’Alcúdia, han adelantado desde la AECC. El servicio de psicooncología para los pacientes de cáncer que la asociación venía ofreciendo de forma voluntaria a pacientes y familiares en el Hospital Universitario de La Ribera se ha trasladado en cumplimiento de las normativas autonómicas y estatales que regulan la intervención del voluntariado en los centros sanitarios. De esta manera, la asociación da respuesta a la denuncia de una familia, publicada ayer por Levante-EMV, que alertaba sobre la supresión del servicio en el Hospital de la Ribera.

Desde el centro hospitalario han explicado que la nueva regulación establece limitaciones a la actividad sanitaria y clínica ejercida por entidades voluntarias dentro de las propias instalaciones hospitalarias. Por este motivo, ha sido la propia AECC la que ha reubicado la prestación del servicio y las ha trasladado a sus sedes.

La atención psicológica “continúa prestándose con los mismos profesionales” y “bajo el mismo modelo que se ofrecía anteriormente dentro del centro hospitalario”, subrayan desde el área sanitaria de la Ribera. Por tanto, aseguran que “no se ha eliminado ni restringido ninguna asistencia a los pacientes con patologías oncológicas ni a sus familiares”,sino que se trata únicamente “de un cambio de ubicación física para adaptarse a la legislación vigente".

Desde la AECC, detallan que “nos hemos coordinado con los especialistas del hospital para que los enfermos y sus familias sean atendidos adecuadamente como cuando estábamos físicamente en el hospital”. La coordinación ha permitido ampliar las ubicaciones para la atención que dentro de poco se prestará en tres municipios de la Ribera.

De forma paralela, el Hospital Universitario de La Ribera recuerda que mantiene plenamente activo su propio Servicio de Salud Mental. A través de este departamento, el centro hospitalario “continúa atendiendo, como lo ha hecho desde su apertura, a cualquier paciente que requiera soporte psicológico o psiquiátrico”, abarcando tanto a personas en tratamiento oncológico como a pacientes con cualquier otra patología.