El cargo de fallera mayor infantil quedará desierto por primera vez en Alzira

Alzira no tendrá este año fallera mayor infantil. La Junta Local Fallera ha decidido aplicar el reglamento que contempla la posibilidad de que el cargo quede desierto si no hay candidatas y, tras la reunión de la directiva mantenida anoche, la entidad ha confirmado que no habrá fallera mayor infantil, como ha avanzado Levante-EMV.

La sorpresa siempre salta en las Fallas de Alzira por donde menos se espera. La Junta Local Fallera cerró en la medianoche del jueves el plazo para la presentación de candidaturas a fallera mayor de la ciudad con la alegría de comprobar que, por primera vez desde hace prácticamente tres décadas, siete jóvenes optaban al cargo, y la frustración de ver que, en el caso del trono infantil, que tradicionalmente suele generar una mayor competencia, únicamente concurría una aspirante que ha acabado por retirar su candidatura.

Esta coyuntura encendió las alarmas en la Junta Local Fallera, que anoche abordó la situación en una reunión de la cúpula directiva y que a primera hora de este martes ha confirmado que en el nuevo ejercicio, por primera vez en la historia reciente, Alzira no tendrá fallera mayor infantil.

El reglamento fallero que entró en vigor el 20 de marzo de 2025 modifica sustancialmente el sistema que había regido en los años anteriores. Cambia por un lado el jurado que se encarga de la elección para incorporar de forma mayoritaria profesionales de diferentes ámbitos, pero también el número fijo de seis falleras como integrantes de las cortes de honor. La JLF, en el caso de no cubrir estas plazas -o incluso de no contar con aspirantes a fallera mayor- se encargaba de buscar para completar esta representación fija.

El nuevo reglamento establece que una vez cerrado el plazo se procederá a la elección con el número de candidatas que haya y que “en el caso de que no haya ni candidatura a fallera mayor de Alzira o fallera mayor infantil” esos cargos quedarán desiertos.

El año pasado se estrenó este sistema de elección, con tres candidatas a fallera mayor, lo que provocó que la corte quedará reducida a dos integrantes, y cinco a fallera mayor infantil, por lo que tampoco se alcanzaba la corte de seis falleras que solía haber. Este año, por primera vez, la JLF se encuentra con la sorpresa de que no hay aspirantes a fallera mayor infantil pese a los esfuerzos realizados con este objetivo. Sí se presentó un aspirante dentro del plazo, aunque el objetivo real era formar parte de la corte de honor por lo que, al ser la única, ha acabado por retirar la candidatura.