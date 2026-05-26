Cullera invierte más de 600.000 € en la renovación integral de cinco parques infantiles

Las niñas y niños de Cullera tendrán cinco parques completamente renovados para jugar y disfrutar junto a sus amigos, amigas y familias. Una inversión de 613.260,56 euros permitirá al Ayuntamiento de Cullera reconstruir integralmente y modernizar cinco parques infantiles distribuidos en diferentes puntos del municipio para hacerlos totalmente nuevos.

De las cinco actuaciones previstas, una ya finalizado y se encuentra abierta a la ciudadanía: el parque de Port Bega, ubicado en la confluencia de las calles Padre Antonio Berenguer y Colón. Por su parte, se están ultimando las actuaciones en el situado en el Parc Urbà de Sant Antoni, junto al antiguo quiosco, y en días se procederá a su apertura.

El proyecto se completará próximamente con la remodelación de los parques infantiles de la plaza de la Constitución y de la calle Dr. Gómez Ferrer, ambos en el Paseo Marítimo, así como del parque situado en la calle José Burguera, en el entorno de la Iglesia de Sant Antoni.

Para el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, se trata de “unas actuaciones necesarias para seguir modernizando los espacios públicos de nuestra ciudad, y que están pensadas directamente para que los niños y niñas jueguen, se diveritan y vivan aventuras junto a sus amigos y amigas”. En esta línia, Mayor también ha insistido que los parques infantiles “son mucho más que zonas de juego, son puntos de encuentro entre familias y amistades donde los más pequeños disfrutan de una infancia activa y feliz, y eso es Cullera: una ciudad pensada para vivirla y disfrutarla”.

Renovación integral y nuevos espacios de juego

En el caso del parque de Port-Bega, la actuación ha supuesto una renovación integral de los juegos infantiles, el pavimento, las zonas de estancia y los elementos de seguridad. Ahora los más pequeños disponen de una caseta con distintos toboganes, una balancín rueda y también de muelle. Por su parte, el parque del Parc Urbà de Sant Antoni ha renovado completamente su pavimento y ha incorporado nuevos juegos infantiles, mejorando la funcionalidad, la seguridad y el atractivo de una de las zonas verdes más frecuentadas y disfrutadas por la ciudadanía.

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En definitiva, este proyecto de renovación de parques infantiles que está desarrollando el Ayuntamiento de Cullera pretende reforzar su apuesta por unos espacios públicos más amables, inclusivos y seguros, priorizando la calidad de vida de la ciudadanía y el bienestar de los niños y niñas del municipio.