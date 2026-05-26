Dimite el portavoz de Compromís en Alzira que gestionaba Urbanismo y Hacienda

El equipo de gobierno de Alzira (Compromís, PSOE y UCIN) ha sufrido una baja inesperada. El portavoz de la formación valencianista, responsable de las áreas de Hacienda, Urbanismo y Contratación, además de tercer teniente de alcalde, Andrés Gomis, ha comunicado este martes su decisión de renunciar al acta de concejal, ante la perspectiva de iniciar en los próximos días una etapa profesional que, según explica en una carta remitida a la militancia, “es incompatible con la dedicación y la energía que requieren las responsabilidades” que tiene actualmente en el ayuntamiento. “No ha sido una decisión fácil, pero estoy convencido de que es la correcta ahora mismo”, señala.

Andrés Gomis se incorporó a la candidatura municipal de Compromís en Alzira tras haber ejercido como director general de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Buen Gobierno con el Govern del Botànic y se había convertido en un pilar del equipo de gobierno y, en particular, en el grupo de Compromís.

Gomis expresa en su carta a la militancia que siempre ha tenido claro que el paso por la política debía ser temporal y que “es importante mantener un proyecto vital propio más allá de la política”. “Nadie es imprescindible y todos y todas estamos de paso. Los proyectos colectivos están por encima de cada una de las personas que formamos parte”, señala, mientras destaca que han sido tres años intensos en los que ha dado lo mejor de sí mismo.

“Me voy satisfecho con el trabajo realizado y cargado de experiencias, aprendizajes y amistades. Ha sido un gran honor poder representar a nuestro pueblo, ser portavoz del grupo municipal de Compormís y contribuir desde la responsabilidad de gobierno a hacer de Alzira una ciudad más amable, sostenible e inclusiva”, expone.

Gomis agradece en su despedida la confianza de la militancia y de colectivo de Compromís, así como el apoyo del alcalde, Alfons Domínguez, y del resto de integrantes de grupo municipal.

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Deja de ser concejal, pero anuncia que “en ningún caso”, subaraya, dejará la militancia ni el compromiso político por lo que seguirá participando desde otros ámbitos “para construir una sociedad más justa”.