Los docentes en huelga sacan las aulas a la calle en Benifaió

Los docentes en huelga de Benifaió han sacado esta mañana las aulas a la calle para evidenciar su reivindicación de mejoras para la educación pública. El profesorado ha improvisado una clase bajo un par de carpas y han dedicado la mañana a debatir en medio de la Plaça Major sus opciones ante el avance de las negociaciones con la Conselleria de Educación, en un punto crítico después de que ayer dos de los sindicatos, CSIF y ANPE, aceptaran la propuesta de retribución salarial de la conselleria.

Una de las sesiones de debate en la Plaça Major de Benifaió. / Levante-EMV

Los huelguistas siguen con su protesta y mantienen sus reivindicaciones sin asistir a las clases como medida de presión ante el “abandono” de la Conselleria de Educación, según han denunciado.

La iniciativa “Aules al carrer” ha contado con la participación de más de una treintena de profesores y maestros de los diferentes centros educativos locales de infantil y primaria y de secundaria.