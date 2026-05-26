Alzira se enfrenta a la situación inédita de quedarse este año sin fallera mayor infantil

La sorpresa siempre salta en las Fallas de Alzira por donde menos se espera. La Junta Local Fallera cerró en la medianoche del jueves el plazo para la presentación de candidaturas a fallera mayor de la ciudad con la alegría de comprobar que, por primera vez desde hace prácticamente tres décadas, siete jóvenes optaban al cargo, y la frustración de ver que, en el caso del trono infantil, que tradicionalmente suele generar una mayor competencia, únicamente concurría una aspirante que ha acabado por retirar su candidatura.

Con el nuevo reglamento fallero en la mano, que contempla la posibilidad de que ambos cargos queden desiertos, Alzira puede quedarse sin fallera mayor infantil en el nuevo ejercicio.

Esta coyuntura ha encendido las alarmas en la Junta Local Fallera, que anoche tenía previsto abordar la situación en una reunión de la cúpula directiva, sin descartar la posibilidad de convocar este martes una asamblea de presidentes extraordinaria para, en un primer momento, informar de la situación y, en función de las conclusiones de la noche anterior, barajar alternativas si se considera.

El reglamento fallero que entró en vigor el 20 de marzo de 2025 modifica sustancialmente el sistema que había regido en los años anteriores. Cambia por un lado el jurado que se encarga de la elección para incorporar de forma mayoritaria profesionales de diferentes ámbitos, pero también el número fijo de seis falleras como integrantes de las cortes de honor. La JLF, en el caso de no cubrir estas plazas -o incluso de no contar con aspirantes a fallera mayor- se encargaba de buscar para completar esta representación fija.

El nuevo reglamento establece que una vez cerrado el plazo se procederá a la elección con el número de candidatas que haya y que “en el caso de que no haya ni candidatura a fallera mayor de Alzira o fallera mayor infantil” esos cargos quedarán desiertos.

El año pasado se estrenó este sistema de elección, con tres candidatas a fallera mayor, lo que provocó que la corte quedará reducida a dos integrantes, y cinco a fallera mayor infantil, por lo que tampoco se alcanzaba la corte de seis falleras que solía haber. Este año, por primera vez, la JLF se encuentra con la sorpresa de que no hay aspirantes a fallera mayor infantil pese a los esfuerzos realizados con este objetivo. Al parecer, según fuentes consultadas, se presentó una en plazo, aunque el objetivo real era formar parte de la corte de honor por lo que, al ser la única, ha acabador por retirar la candidatura. Desde la directiva que preside Luis Gisbert han evitado cualquier pronunciamiento sobre la situación a la espera de tomar una decisión.