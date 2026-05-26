Las familias llenan la Plaça Major de Alzira de música, arte y tradición en apoyo a la huelga docente
Las AFA visibilizan las carencias de los centros educativos y su defensa de una escuela de calidad en un festival artístico junto a docentes y artistas de la Ribera
Numerosos niños llenan la "Zona Menuda", con actividades de manualidades, pintacaras, cuentacuentos y payasos y juegos
La Plaça Major de Alzira se ha convertido esta tarde en un auténtico festival por la escuela pública. La Trobada Artística per l'Educació Pública, una jornada reivindicativa y festiva organizada por la Coordinadora d'AFA d'Alzira en colaboración con el colectivo de docentes en huelga, ha permitido visibilizar el apoyo de las familias al paro educativo y a las reivindicaciones que desde hace años mantienen las comunidades educativas alzireñas para conseguir mejoras para los centros educativos de la ciudad.
El acto ha arrancado poco después de las cinco de la tarde en el escenario principal con la presentación a cargo de Macarena Tabacco, profesora del IES Jaume I. Representantes de las AFA de los tres institutos de Alzira han expuesto a través de un diálogo dramatizado las principales deficiencias de los centros de secundaria. A lo largo de la tarde, se han ido intercalando actuaciones musicales, recitales de poesía y la lectura de manifiestos por parte de las asociaciones de familias de centros de infantil, primaria y de educación especial, y también de los profesores.
El escenario principal ha sido el centro de mayor actividad, con una treintena de intervenciones a lo largo de las tres horas de duración del festival. En el apartado musical, la jornada ha contado con referentes de la canción en valenciano como Òscar Briz y Pau Alabajos, además de las propuestas de Agus Gamino, Toni de l'Hostal, el grupo local Mala y el proyecto Skargots de Mr. Fem, quienes ofrecerán actuaciones en formatos breves de dos canciones por intervención.
El protagonismo de los centros educativos se ha hecho visible no solo a través de las familias, sino también con el recital de poesías a cargo de alumnos de los institutos Josep Maria Parra, Rei En Jaume y La Murta. También los alumnos del centro Escola de Rock han ofrecido un concierto en directo.
La tradición local ha tenido también su espacio gracias a la exhibición de las ‘balladores de danses tradicionals’ al son de ‘dolçaines i tabals’ de la Colla Les Raboses de Alzira. Otra colaboración musical desinteresada ha sido la del Trio d'Archi de música de cámara.
Una vez realizados los últimos manifiestos, del sector docente y cultural, la plaza se ha unido en el canto del emblemático “Tio Canya” de Al Tall en la versión de Toni Santos, con acordeones y guitarras, para culminar con la energía de la “Xaranga Indefinida” constituída a propósito para este acto gracias a la colaboración de docentes, padres y madres y alumnos con afición musical.
De forma paralela, la "Zona Menuda" se ha llegado de niños y niñas para participar en la oferta constante de entretenimiento con talleres de manualidades y de pintura de caras y barrigas, sumando la narración de historias con el cuentacuentos El Gran Jordiet y la animación de la Pallassa Pupetes reportera. Todo este despliegue se ha complementado además con muestras creativas de arte mural, escultura y arquitectura que han vestido y animado la plaza durante toda la tarde.
Suscríbete para seguir leyendo
- Impulsan el primero de los diez rascacielos previstos en la principal área de expansión de Alzira tras 16 años de parón
- Los huelguistas de segundo de bachillerato del instituto de l’Alcúdia protestan ante la obligación de evaluar
- Nuevo SOS de una familia de Alzira: 'Necesito ya, ya, ya que ingresen a mi hijo en un centro, estamos en peligro
- Los pescadores alertan de la llegada del siluro al Albaida y al azud de Antella
- Cuando enseñar se convierte en resistir: la realidad del CEIP Joaquín Muñoz de Turís
- Una inversión de 2,5 millones en la red de saneamiento abre la puerta a completar la urbanización del Marenyet de Cullera
- Las familias se rebelan contra la expulsión de cuatro músicos menores de la banda de Alginet 'por desobediencia
- Directores de Algemesí y Albalat anuncian su dimisión: “Educación nos ha abandonado”