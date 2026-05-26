Las familias llenan la Plaça Major de Alzira de música, arte y tradición en apoyo a la huelga docente

La Plaça Major de Alzira se ha convertido esta tarde en un auténtico festival por la escuela pública. La Trobada Artística per l'Educació Pública, una jornada reivindicativa y festiva organizada por la Coordinadora d'AFA d'Alzira en colaboración con el colectivo de docentes en huelga, ha permitido visibilizar el apoyo de las familias al paro educativo y a las reivindicaciones que desde hace años mantienen las comunidades educativas alzireñas para conseguir mejoras para los centros educativos de la ciudad.

Madres de las AFA de primaria han explicado las deficiencias de los centros educativos de Alzira. / Levante-EMV

El acto ha arrancado poco después de las cinco de la tarde en el escenario principal con la presentación a cargo de Macarena Tabacco, profesora del IES Jaume I. Representantes de las AFA de los tres institutos de Alzira han expuesto a través de un diálogo dramatizado las principales deficiencias de los centros de secundaria. A lo largo de la tarde, se han ido intercalando actuaciones musicales, recitales de poesía y la lectura de manifiestos por parte de las asociaciones de familias de centros de infantil, primaria y de educación especial, y también de los profesores.

Lectura de poseía por dos alumnas del IES Josep Maria Parra. / Teresa Juan-Mompó

El escenario principal ha sido el centro de mayor actividad, con una treintena de intervenciones a lo largo de las tres horas de duración del festival. En el apartado musical, la jornada ha contado con referentes de la canción en valenciano como Òscar Briz y Pau Alabajos, además de las propuestas de Agus Gamino, Toni de l'Hostal, el grupo local Mala y el proyecto Skargots de Mr. Fem, quienes ofrecerán actuaciones en formatos breves de dos canciones por intervención.

Uno de los talleres pensados para los más pequeños. / Teresa Juan-Mompó

El protagonismo de los centros educativos se ha hecho visible no solo a través de las familias, sino también con el recital de poesías a cargo de alumnos de los institutos Josep Maria Parra, Rei En Jaume y La Murta. También los alumnos del centro Escola de Rock han ofrecido un concierto en directo.

Actuación de algunos integrantes del Grup de Danses d'Alzira. / Teresa Juan-Mompó

La tradición local ha tenido también su espacio gracias a la exhibición de las ‘balladores de danses tradicionals’ al son de ‘dolçaines i tabals’ de la Colla Les Raboses de Alzira. Otra colaboración musical desinteresada ha sido la del Trio d'Archi de música de cámara.

Cuentacuentos con el Gran Jordiet. / Teresa Juan-Mompó

Una vez realizados los últimos manifiestos, del sector docente y cultural, la plaza se ha unido en el canto del emblemático “Tio Canya” de Al Tall en la versión de Toni Santos, con acordeones y guitarras, para culminar con la energía de la “Xaranga Indefinida” constituída a propósito para este acto gracias a la colaboración de docentes, padres y madres y alumnos con afición musical.

Noticias relacionadas

Puesto de pintacaras y 'body-painting'. / Teresa Juan-Mompó

De forma paralela, la "Zona Menuda" se ha llegado de niños y niñas para participar en la oferta constante de entretenimiento con talleres de manualidades y de pintura de caras y barrigas, sumando la narración de historias con el cuentacuentos El Gran Jordiet y la animación de la Pallassa Pupetes reportera. Todo este despliegue se ha complementado además con muestras creativas de arte mural, escultura y arquitectura que han vestido y animado la plaza durante toda la tarde.