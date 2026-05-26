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El Marquesat se planta ante Sanidad por la pérdida de pediatras, matronas y urgencias vespertinas

Las alcaldías de Alfarb, Catadau y Llombai tachan de «excusas» la falta de médicos y advierten de que los retrasos en atención primaria están colapsando los hospitales de la zona

Reunión de los responsables de los ayuntamientos del Marquesat en la Conselleria de Sanidad.

Reunión de los responsables de los ayuntamientos del Marquesat en la Conselleria de Sanidad. / Levante-EMV

Teresa Juan-Mompó

Alzira

Las autoridades locales de Alfarb, Catadau y Llombai han manifestado de forma conjunta su profunda disconformidad ante el «continuo deterioro» de los servicios sanitarios en sus poblaciones. Según detalla una nota de prensa emitida por los ayuntamientos, los alcaldes y responsables de Sanidad se reunieron con el director general de Sanidad, el subdirector de la Conselleria y el jefe de servicios del Hospital de la Ribera para abordar la situación en el Marquesat. En este encuentro se reiteraron las quejas presentadas a principios de año, criticando la degradación de la atención primaria y el incumplimiento de las mejoras prometidas por la administración autonómica. Los mandatarios recordaron que el Centro de Salud de Catadau y los consultorios auxiliares funcionaron con regularidad durante dos décadas, en contraste con la pérdida actual de prestaciones fundamentales.

Alcaldes y responsables de Sanidad de los ayuntamientos de Alfarb, Catadau y Llombai.

Alcaldes y responsables de Sanidad de los ayuntamientos de Alfarb, Catadau y Llombai. / Levante-EMV

Los munícipes detallaron la supresión de la atención pediátrica fija, la eliminación de la enfermería pediátrica y la falta de un horario estable para la matrona, lo que ha hecho desaparecer las clases de preparación al parto. También se denuncia la pérdida de las guardias y curas vespertinas hasta las 21:00 horas, así como los servicios de urgencias de los fines de semana por la mañana. Asimismo, el comunicado expone la inestabilidad de los horarios de los médicos de familia por exceso de guardias y falta de sustituciones, un problema que empeora en verano, cuando la población se triplica y las plantillas se reducen. En Alfarb la situación es más compleja, pues la atención administrativa termina a las 12 horas, obligando a médicos y enfermeros a atender a los usuarios en recepción hasta las 15:00 horas.

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Tras dos horas de reunión, la Conselleria planteó ampliar dos horas las curas de los sábados en Catadau, sustituir a los facultativos en sus libranzas, reforzar los turnos de mañana, revisar el caso administrativo de Alfarb, evaluar los excesos de guardias e informarse sobre la matrona. Sin embargo, rechazó ampliar las urgencias y curas por las tardes entre semana. Los ayuntamientos reciben estas promesas con escepticismo, ya que eran revisiones pactadas hace cuatro meses que siguen sin ejecutarse. Esta demora hace dudar a políticos y usuarios sobre la gestión de sus impuestos, mientras los retrasos en atención primaria saturan las urgencias de Carlet y del Hospital de la Ribera por las tardes. Las autoridades concluyen que se está privando a los vecinos de un derecho constitucional, rechazan la excusa de la falta de médicos y exigen a la Conselleria que cumpla su labor.

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