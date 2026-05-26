La reactivación de la construcción impulsa proyectos para más de 900 viviendas en Alzira

La comercialización de la primera de las diez grandes torres que tendrán cabida en la principal área de expansión urbana de Alzira, un bloque de 25 alturas que proyecta la construcción de 279 viviendas, y el sector residencial de la Plaça Cartonatges, que ya cuenta con la licencia de obras para un primer bloque con 123 viviendas, al que seguirán otros dos que ampliarán la oferta con otros 312 pisos, son la punta del iceberg de la reactivación del sector inmobiliario tras años de parálisis en los que prácticamente solo el Grupo Llopis, una empresa local de larga tradición, se había atrevido con nuevas promociones en la ciudad. Pero hay más.

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alzira tiene sobre la mesa una decena de proyectos, algunos en proceso de tramitación y otros ya con la licencia de obras concedida, que junto a los anuncios de promotoras que se disponen a invertir en Alzira sacarán al mercado en un horizonte no muy lejano más de 900 viviendas.

El lanzamiento a través de las redes sociales del proyecto “Sky Alzira”, el primero de los rascacielos que arrancará en Tulell, resulta posiblemente el más llamativo ya que marcará un nuevo techo en la ciudad. El proyecto de la constructora Uransa no dispone todavía de la licencia de obras aunque, a la espera de la presentación oficial, Jaime Gil, CEO de Prophero, la empresa comercializadora, ya anunciado a través de las redes sociales que la comercialización “está siendo un éxito” hasta el punto que, según su anuncio, la empresa tiene previsto impulsar una segunda torre. El ordenamiento del sector Tulell contempla la construir nueve torres de hasta 25 plantas en un lateral del bulevar central, la Gran Vía de la Comunitat Valenciana, y un rascacielos de hasta 30 alturas en la cabecera de este paseo.

Obras en marcha

Sí cuenta ya con licencia de obras la empresa valenciana Iferga para construir un primer bloque de 123 Viviendas de Protección Pública (VPP) en la plaza de Cartonajes y una licencia parcial -hasta la cota cero, lo que implica la cimentación y los sótanos- para los otros dos bloques de renta libre que completarán la semicircunfencia en torno a este espacio público a los pies de la Muntanyeta. El movimiento de camiones y operarios ya se vislumbra en un solar que, en un horizonte de cuatro años, según las estimaciones de la promotora, albergará más de 430 viviendas.

De nuevo en Tulell, la corporación municipal someterá a aprobación este miércoles en el pleno el estudio de detalle de un proyecto impulsado por la empresa local Clásica Urbana que, dividido en tres fases, contempla la construcción de 150 viviendas, a razón por 50 en casa fase. La previsión de la empresa es poder iniciar este año la primera fase.

Otros inversores locales impulsan otro bloque de tres alturas con quince viviendas en Tulell, un sector que ha sufrido 16 años de parón por lo que respecta a la construcción de carácter residencial.

Por otra parte, Hausera Property ya ha solicitado licencia de obras para convertir el antiguo Hotel Reconquista en un bloque con 52 viviendas, mientras que PropHero también divulga ya a través de las redes sociales la construcción de un bloque de 41 viviendas en la calle María Moliner, que también ha solicitado las preceptivas licencias en el ayuntamiento.

Otros proyectos de menor envergadura se distribuyen por la calle Doctor Ferran (12 viviendas), la calle Verge de la Murta (9), la calle Favareta (8), o la calle Santa Teresa (6).

Valle d'Aigües Vives

Ya cuenta con licencia de obras para una primera fase con 22 viviendas la promotora Cala Serena Inversiones que se dispone a reactivar una urbanización que la crisis dejó inacabada junto al monasterio de Aigües Vives en la Barraca. La urbanización se diseñó en su día con medio centenar de viviendas.

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El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, ha destacado que la reactivación de proyectos de viviendas “es una muestra más del dinamismo económico de la ciudad”. “Hay más actividad económica, se genera más empleo, se atrae población y eso también llama a nuevas inversiones y a intentar cubrir las necesidades de vivienda que hay por esta misma dinámica”, ha añadido Gomis, que considera “una buena noticia que haya inversiones y también una mayor oferta de vivienda en la ciudad”. El edil también ha señalado que “hay confianza de los sectores económicos en un ayuntamiento ágil en la emisión de licencias, que colabora en dinamizar la actividad económica y realiza inversiones de mejora para que Alzira se una buena ciudad para vivir”. “El reto ahora es que las viviendas que se hagan sean asequibles para la gente que vive en la ciudad y, en ese sentido, estamos trabajando en diferentes ámbitos”, ha adelantado Gomis.