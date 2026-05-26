Un técnico de la UPV urge a elevar los tres puentes del Magro para reducir el riesgo de inundación en Algemesí

Algemesí acogió una conferencia organizada por el Comité Local d’Emergència i Reconstrucció local para abordar la problemática de la inundabilidad. “Algemesí: territori inundable. Què hem aprés? Què podem fer?” era el título del debate celebrado el jueves y el ponente fue Adolfo Lozano, técnico de laboratorio en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de València (UPV). Lozano empezó con una evidencia: “Algemesí es terreno inundable. Desde el cajero del Magro al centro del pueblo hay cinco metros de desnivel: el agua cae a plomo”. Tras esta afirmación, desgranó una serie de medidas que, según su criterio, pueden ayudar a reducir los efectos de la crecida del Magro en la localidad.

El ingeniero apuesta por elevar los tres puentes que cruzan el Magro en Algemesí: “Los tres puentes son un problema”. Según explica, las dimensiones y el modo de construcción “quitan capacidad de desagüe”, de modo que “cuando el agua llega al puente encuentra un obstáculo y se sale por encima”. Esto se suma a que el cauce del Magro en Algemesí es muy pequeño: “En Carlet el lecho es de 180 metros y en Algemesí no llega a 70 metros y, además, se estrecha en los puentes”. Para solucionar esta situación, Lozano propone elevar los tres puentes para ampliar el espacio disponible para el paso del agua, así como ampliar el cauce en Algemesí en el margen derecho en 30 metros.

Un momento del debate celebrado por el CLER de Algemesí en la sede del Ateneu Popular de la Ribera. / Levante-EMV

El “Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana”, presentado en octubre de 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ya recogía este hecho y ponía el acento en la necesidad de ampliar el lecho del río y actuar sobre las pasarelas que lo cruzan: “La capacidad actual del cauce es de unos 500 m3/s. En un análisis preliminar, con una ampliación relativamente pequeña, de unos 20 metros, y actuando sobre la capacidad de los puentes existentes, podría incrementarse la capacidad del cauce hasta unos 750 m3/s”.

"El puente trabajó para la inundación"

El ingeniero dice que el nivel de destrucción en la zona más próxima al puente de Guadassuar “es una prueba clarísima de que el puente trabajó para la inundación” en la dana del 29 de octubre de 2024. Aún hoy son visibles los desperfectos ocasionados en los campos cercanos “entre el río y el aparcamiento de camiones que hay de camino a Guadassuar”. De hecho, esa zona agrícola queda pendiente de recuperar por la imposibilidad de acceder porque los caminos aún son impracticables, como informó Levante-EMV.

Muro de protección en un vado del Raval derrumbado por la dana y aún sin arreglar. / Adolfo Lozano

El Ayuntamiento de Algemesí anunció en junio de 2025 su voluntad de actuar sobre esta infraestructura y planteó la necesidad de elevar este viaducto ya que, en palabras del alcalde, José Javier Sanchis, «hemos visto que ha sido un tapón y ha provocado muchos de los problemas en el barrio del Raval». La fuerza del agua derribó el muro de un vado en el Raval que “aún hoy sigue en tierra”, destaca Lozano.

Para el técnico de la UPV habría que actuar sobre los tres puentes, no sólo sobre el de Guadassuar: el de acceso desde Alzira, donde se ha realizado una mejora y se ha construido una rotonda, y también en el que da paso a la vía del tren, para garantizar así una mayor capacidad de evacuación del agua. En cuanto a la ampliación del cauce, propone ir más allá de los 20 metros previstos por el MITECO y ensancharlo en 30 metros en el margen derecho, que linda con zona agrícola. El plan del ministerio ya traza esta ampliación a lo largo del curso del Magro desde el Raval hasta el final del casco urbano. Esta misma actuación se debería realizar también en l’Alcúdia, donde el puente de la CV-522 reduce el cauce del Magro a 70 metros de ancho, indica.

Puente de la carretera de Alzira CV-5121, recientemente reformado. / Adolfo Lozano

El plan ministerial propone que la ampliación del cauce se realice “minimizando las acciones de obra dura, buscando soluciones basadas en la naturaleza y contemplando el establecimiento de vegetación de ribera”. Para el tramo final del río Magro, en la confluencia con el río Xúquer, donde se encuentra el bosque de ribera de la Xopera, sugiere que “podría ampliarse hacia la margen derecha del cauce en dirección al río Verde. Esta ampliación, acompañada de un rebaje del terreno, tendría un efecto mitigador tanto en los flujos que provienen del Magro, como los del río Verde. Adicionalmente, puede estudiarse la incorporación de la restauración ambiental del río Verde, y la viabilidad de que pueda funcionar como un corredor fluvial”.

Planes de emergencias coordinados comarcalmente

Otro de los factores que el experto considera crucial es la coordinación de los planes de emergencias: “Se están haciendo municipio a municipio y debería haber una coordinación”. “Debería existir un plan de emergencias comarcal para el tema hidrológico”. “Hay una falta de coordinación total y absoluta entre las administraciones”, denuncia. Y también plantea la necesidad de “hacer mantenimiento”. “Más que reconstruir hay que construir y reformar para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido” y para ello cree importante “hacer un plan de inversiones a treinta años vista, como el del exconseller Gan Pampols”.

“Desde Forata hasta Algemesí hay unos cincuenta barrancos. A la izquierda están los más problemáticos” Adolfo Lozano — Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de València

Es importante también dotar el Magro de presas: “Estructuras de contención para retener el agua y derivarla a zonas agrícolas”. Antes de Real “habría que construir una gorda”, porque allí se concentra una zona complicada con barrancos “problemáticos”, como el barranco del Francés o el del Teular. “Desde Forata hasta Algemesí hay unos cincuenta barrancos. A la izquierda están los más problemáticos”. Lozano dice que “las presas tienen mala prensa, pero se pueden hacer de forma ecológica, respetando el medio ambiente”.