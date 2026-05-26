La tercera generación asume la dirección de la firma de Alzira Sanchis con el reto de diversificar mercados fuera de Europa

La tercera generación de la familia Sanchis asumirá la dirección de la empresa de Alzira especializada en la fabricación de muebles de baño con el reto de buscar la diversificación de mercados fuera de Europa, según ha informado la compañía Sanchis Muebles de Baño en un comunicado, en el que anuncia que Salvador Palau Sanchis, nieto del fundador, asumirá en las próximas semanas a sus 26 años la dirección general.

El objetivo estratégico de la nueva dirección es reactivar la empresa y alcanzar, al cierre de 2026, los 4 millones de euros de facturación. Para conseguir dicho objetivo, Salvador Palau Sanchis ha confirmado que pretende fortalecer la red de distribuidores con los que la firma ya cuenta en todo el territorio nacional e incrementar su posición en países europeos como Francia, Portugal y Alemania. También se han marcado introducirse en los países de medio oriente y del norte de África.

Además, Salvador Palau Sanchis insiste en que “ofrecemos productos totalmente diferenciados de la competencia, ya que son diseños propios, elaborados por nuestro equipo de diseño que durante años estuvo liderado por mi abuelo. Ahora mantenemos su esencia, pero con nuevos profesionales comprometidos con el propósito de la compañía”.

Estos valores, según Palau Sanchis, son la fabricación en Alzira, de la mano de empleados que llevan más de 30 años trabajando en Sanchis y que conocen la manera de trabajar la madera para obtener los mejores resultados.

Salvador Palau Sanchis se convertirá en la tercera generación de la familia al frente de la empresa, ubicada en Alzira y dedicada a la fabricación de mobiliario de baño fabricado íntegramente en sus instalaciones. Palau Sanchis es ingeniero de organización industrial por la Universitat Politècnica de València y, antes de incorporarse al negocio familiar, ha trabajado como consultor en una reconocida empresa internacional de consultoría (Big 4) y también como ingeniero en una empresa de montaje de placas electrónicas en el departamento de relación con el cliente.

Salvador Palau Sanchis ha confirmado que “mi objetivo es hacer crecer la empresa que mi abuelo comenzó de la nada, con mucho trabajo y esfuerzo. Todos los diseños de nuestros catálogos salían de su cabeza. Ahora contamos con un equipo de diseño que conoce la historia, los objetivos y la filosofía de la compañía; también contamos con toda la plantilla y todo el equipo; estamos ultimando dos series nuevas de producto y un catálogo nuevo para encarar esta nueva etapa”.

Sanchis Muebles de Baño es una empresa de origen familiar fundada en un taller de cristalería donde, a partir de los años noventa del siglo pasado y gracias el desarrollo del negocio, amplió sus productos y servicios al diseño y fabricación de mueble de baño.

El nuevo director también ha reconocido “la labor de todos los empleados, alguno de los cuales lleva más de 30 años en la empresa y que están comprometidos con el cambio de dirección y con los nuevos proyectos que estamos planteando”.

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Palau Sanchis ha aprovechado para reconocer la figura de su tío Bernardo Sanchis, sobrino del fundador y quien asumió durante décadas la dirección comercial basada en una fuerte relación con los clientes. “Mi tío siempre se mantuvo al lado de mi abuelo y trabajó para asegurar la continuidad de la empresa. Era una persona muy carismática y un pilar fundamental de la compañía por su relación con el equipo y con los clientes. Gracias a ellos dos he podido conocer la empresa a lo largo de toda mi vida y ahora hacerme cargo con toda la ilusión y la responsabilidad”, ha explicado Salvador Palau Sanchis.