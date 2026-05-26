El UD Castellonense femenino desaparecerá tras más de una década de historia

La plantilla de la sección femenina de la UD Castellonense ha denunciado públicamente la desaparición del proyecto de cara a la próxima temporada, una decisión que pondría fin a más de diez años de fútbol femenino en el club y dejaría a la Ribera sin uno de sus equipos históricos en categoría autonómica.

El equipo, fundado en 2014 y actualmente tercero en Liga Autonómica, hizo público un comunicado en el que critica la falta de continuidad del proyecto coincidiendo con el ascenso del primer equipo masculino a Segunda RFEF. Según explican las propias jugadoras, la noticia no les fue trasladada directamente por la presidencia, sino “a través de nuestro entrenador”, y la decisión supondría la desaparición de la sección femenina la próxima temporada.

Pese a la dureza del mensaje, la plantilla también reconoce el apoyo que el club les ha brindado durante estos años, destacando ayudas económicas, desplazamientos, comidas y el respaldo recibido desde la creación del equipo.

“No negamos todo lo que el club ha hecho por nosotras. Lo hemos valorado siempre”, vienen a expresar en el comunicado. Sin embargo, consideran injusto que el proyecto llegue a su fin precisamente en uno de los mejores momentos deportivos de la sección. Este periódico ha intentado recabar la versión de la directiva, sin obtener respuesta.

El conjunto castellonense ha logrado consolidarse en la categoría durante las últimas temporadas, llegando a disputar una final de copa y peleando este curso por las posiciones altas de la clasificación. Además, la máxima goleadora de la categoría milita actualmente en sus filas, con 30 goles en 29 partidos. “Hay presupuesto para celebrar el ascenso – el del masculino a Segunda RFEF-, pero no para nosotras”, lamentan las futbolistas.

Más allá de la situación concreta del club, el comunicado también pone el foco en la realidad del fútbol femenino amateur y en la falta de apoyo estructural hacia muchos proyectos deportivos liderados por mujeres. “Cada 8 de marzo los estadios se llenan de mensajes bonitos”, señalan, cuestionando que después “los proyectos femeninos desaparezcan de la noche a la mañana por falta de recursos”.

La plantilla también dirige parte de su crítica hacia las administraciones públicas y ayuntamientos, reclamando mayor implicación institucional para garantizar la continuidad de equipos femeninos consolidados. “No pedimos privilegios. Pedimos continuidad, respeto y la posibilidad de seguir compitiendo”, afirman.

Pese a la incertidumbre, las jugadoras aseguran que seguirán defendiendo el escudo “con dignidad, respeto y coraje” hasta el final de la temporada.

La posible desaparición del femenino del UD Castellonense supondría un duro golpe para el fútbol femenino en la Ribera, especialmente por tratarse de un proyecto que había logrado mantenerse de forma continuada durante más de una década en el fútbol autonómico y regional valenciano, algo muy poco común en estos tiempos y en la comarca.