La veterana atleta de Cullera Mari Olcina se proclama campeona de España de la milla máster en Cantabria

La atleta veterana de Cullera Mari Olcina ha vuelto a escribir una página destacada en el deporte valenciano y nacional. La corredora cullerense se ha proclamado campeona de España de la milla en categoría máster durante el campeonato nacional celebrado en Sarón, confirmando así el excelente momento deportivo que atraviesa y reforzando su nombre entre las grandes referencias del atletismo veterano español.

La atleta de Cullera, en lo más alto del podio. / Levante-EMV

La victoria de Olcina llega en una temporada especialmente fructífera para la deportista de la Ribera Baixa, que en los últimos meses encadena resultados de enorme mérito en distintas pruebas y campeonatos nacionales. Podios, clasificaciones destacadas y una regularidad admirable avalan la trayectoria reciente de una atleta que ha convertido la constancia, la disciplina y la pasión por correr en su mejor carta de presentación.

En Sarón volvió a demostrarlo. En una prueba tan exigente y estratégica como la milla, donde la combinación de resistencia, velocidad y capacidad táctica resulta determinante, Mari Olcina supo leer perfectamente la carrera y administrar sus fuerzas para acabar imponiéndose con autoridad y colgarse el oro nacional.

Tras cruzar la meta, la emoción fue inevitable. El triunfo tenía para ella un significado especial, no solo por el valor deportivo del título, sino por las personas con quienes quiso compartirlo de inmediato. “Es un honor compartir este triunfo con los ‘Victors’: Víctor, mi marido, y Víctor Pintos, mi entrenador, porque creen en mí y son una parte fundamental de esta victoria”, expresó la atleta tras recoger el campeonato, visiblemente emocionada. Ese mensaje resume buena parte del espíritu que acompaña a Mari Olcina desde hace años: esfuerzo individual, pero también trabajo en equipo, apoyo familiar y una red emocional que impulsa cada paso.

Su entrenador, Víctor Pintos, ha sido una pieza clave en su evolución competitiva, diseñando una preparación específica que le ha permitido mantenerse al máximo nivel frente a rivales cada vez más exigentes. Junto a él, el respaldo personal de su esposo, Víctor, ha sido otro de los motores silenciosos de esta aventura deportiva.

El nuevo oro nacional refuerza además el crecimiento del atletismo máster, una disciplina que en los últimos años ha ganado visibilidad gracias a deportistas como Mari Olcina, capaces de romper prejuicios sobre la edad y demostrar que el alto rendimiento también entiende de madurez, experiencia y perseverancia.

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Lejos de conformarse, Mari Olcina ya mira hacia nuevos retos. Porque si algo ha demostrado es que cada meta alcanzada es para ella el punto de partida de un nuevo desafío. Y, fiel a su propio lema, tras el oro en Cantabria solo cabe repetir sus propias palabras: “Gracias… y seguimos”.