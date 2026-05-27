Casi 20 años de parón y el crecimiento demográfico alientan en Alzira el repunte de la construcción

Casi dos décadas de parón en el sector de la construcción, prácticamente absoluto los primeros diez años que siguieron a la crisis de 2008; una población que no ha dejado de crecer y avanza hacia los 50.000 habitantes; la existencia de suelo disponible, sobre todo en el sector Tulell, y las expectativas de generación de empleo al calor de inversiones privadas como la anunciada por Ice Cream Factory Comaker (ICFC), la fábrica de helados propiedad del Grupo Ferrero, o Solions, antigua Eurocebollas, son algunos de los factores que han llevado a diferentes constructoras a fijarse en Alzira para proyectar nuevas promociones que, como ayer informó Levante-EMV, planifican la construcción de alrededor de un millar de viviendas en el horizonte de unos años.

El brusco parón que sufrió el sector tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria auguran la existencia de una demanda de vivienda de nueva construcción que en los últimos años se ha limitado a las dos promociones impulsadas por el Grupo Llopis en el sector Hort de Galvañón, o a las viviendas unifamiliares que han proliferado principalmente en esta área de expansión a los pies de la Muntanyeta de San Salvador. El grueso de las transacciones que recogen las estadísticas oficiales se ha centrado en la vivienda de segunda mano o vivienda usada.

Solares de la plaza Cartonajes en los que la promotora Iferga proyecta la construcción de cerca de 440 viviendas. / Carles Llorca

El Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza a 1 de enero de 2025 una población de 48.236 habitantes en Alzira, aunque el último dato conocido del padrón municipal elevaba en febrero el número de residentes a 49.480. Valga como ejemplo de esta tendencia creciente que Alzira no superó hasta el año 2022 la barrera de los 45.000 habitantes.

La demanda de vivienda ya se pudo constatar en la precomercialización de los pisos que la firma valenciana Promociones Iferga impulsa en la Plaça de Cartonatges, en el denominado Residencial Verge de la Murta, que el pasado mes de febrero provocó colas de varios días en la calle y que algunos jóvenes pasaran noches a la intemperie para poder reservar el piso -en particular los áticos- que habían decidido comprar. Se trataba además de la primera promoción de Viviendas de Protección Pública (VPP) en Alzira en veinte años, lo que aumentó el interés de potenciales compradores por adquirir pisos a precios asequibles en un momento en el que los precios de la vivienda se han disparado.

La promotora ya dispone de licencia municipal para la construcción de un primer bloque con 123 pisos -de hecho ya se han iniciado los trabajos previos en la parcela- y también dispone de las autorizaciones para construir la cimentación y los sótanos de los otros dos bloques que sacarán al mercado otras 312 viviendas, en este caso de renta libre. La empresa estimó un plazo de cuatro años para desarrollar todo el proyecto si el mercado responde, con una inversión global de 70 millones de euros. Tiene previsto entregar los pisos del primer bloque a finales de 2027.

El sector Tulell, la principal área de expansión de Alzira, ya urbanizada, cuyo desarrollo se vio frenado por la crisis, concentra diferentes promociones, entre las que destaca el primero de los diez rascacielos que tienen cabida en el sector en base a la ordenación aprobada. Se trata de una torre de 25 alturas y 279 viviendas que la empresa PropHero ha empezado a comercializar con la denominación de “Sky Alzira”. Este proyecto todavía no dispone de licencia de obras, aunque la empresa comercializadora ha lanzado una potente campaña de promoción en las redes sociales, con una acogida favorable, según la firma, hasta el punto que ha iniciado las conversaciones para valorar la posibilidad de una segunda torre. En el caso del proyecto “Sky Alzira”, la empresa valora como plazo de entrega el segundo cuatrimestre de 2029.

También la empresa alzireña Clásica Urbana tiene previsto iniciar este año una promoción con medio centenar de viviendas en el sector Tulell. El equipo de gobierno ha elevado al pleno que esta tarde celebra la corporación el estudio de detalle de la parcela en la que se actuará en tres fases en años sucesivos con la construcción de un total de 150 viviendas, a razón de 50 pisos por cada una de las fases. Inversores locales también se disponen a iniciar la tramitación de un bloque con quince viviendas en esta área de expansión urbana.

Otras promociones relevantes por el número de viviendas que sacarán al mercado son la conversión del antiguo Hotel Reconquista en 52 pisos o el proyecto con 41 viviendas que también comercializa Prophero en la calle María Moliner, con entrega prevista para el tercer trimestre de 2028.