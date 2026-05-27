Albalat se blinda ante catástrofes con una red de megafonía con alcance a todo el pueblo

Albalat de la Ribera recupera la megafonía por el pueblo, pero en versión avanzada. El ayuntamiento ha presentado el nuevo sistema de comunicación para casos de emergencias. Era una de las prioridades del gobierno local después de la dana del 29 de octubre de 2024: “En Albalat, aquel fatídico día, la única manera que tuvimos de informar a los vecinos fue a través del altavoz de la Policía Local, que fue avisando a toda la gente de lo que podía pasar esa noche”, explica el alcalde, José Antonio Roig.

Un año antes, un fuerte episodio de lluvias —que llegó a descargar 300 litros en hora y media— “nos quemó todo el sistema de megafonía que teníamos”, y que era un medio de comunicación muy utilizado para la transmisión de bandos y avisos, indica. Había tres altavoces, en el ayuntamiento, en el depósito y en la Plaça de Sant Roc, pero "en algunas zonas de la población no se escuchaba”, puntualiza.

Vista de detalle de los megáfonos, con autonomía para funcionar en emergencias. / Levante-EMV

Tras estas experiencias, el consistorio de Albalat ha decidido “ir a máximos” y ha instalado un sistema de megafonía para avisos y emergencias para la ciudadanía, distribuido en 8 zonas diferentes. “Consideramos establecer un sistema de respuesta inmediata para catástrofes y emergencias”, dice el alcalde. Para ello, realizaron un estudio de todo el pueblo para ver “cuántos altavoces harían falta”. El estudio determinó que el número de megáfonos debía ser ocho y determinó también dónde debían estar instalados para poder cubrir toda la población y el polígono industrial.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana, Policía Local y Protección Civil, en manos de Salva Martínez, ha sido la encargada de llevar a cabo esta iniciativa que se ha desarrollado en dos fases. Por un lado, cuatro zonas han sido subvencionadas a través del Plan de Inversiones 2024-2027 de la Diputación de València, con un importe total de 18.119,15 euros con IVA incluido. Esta primera actuación fue piloto y se realizó el mes pasado. Una vez comprobada su funcionalidad, se ha ejecutado la segunda fase, con la instalación de otros cuatro altavoces en la zona periférica, que ha sido subvencionada a través de las ayudas directas urgentes de la Mancomunidad de la Ribera Baixa (área de turismo), con un importe total de 17.998,15 euros con IVA incluido, y que ha sido completada la semana pasada. “Estamos trabajando mucho para conseguir subvenciones y este proyecto es una prueba de ello: está subvencionado al cien por cien, el municipio no ha pagado nada por esta mejora”, subraya.

Altavoces instalados en el edificio consistorial. / Levante-EMV

“Tenemos un canal de whatsapp para la información municipal, que informamos de todo por ahí, pero en caso de emergencias, eso puede fallar”. El sistema de altavoces para emergencias “tiene autonomía para funcionar en caso de emergencias climáticas”, destaca Roig. La base está situada en el retén de la Policía Local y permite la programación de los avisos.

Mediante esta instalación, “el ayuntamiento podrá emitir avisos y emergencias que llegarán a la ciudadanía de forma rápida y eficiente, con el principal objetivo de prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia”, comenta el alcalde. Tras la instalación de los altavoces, se ha probado la megafonía: “Se oyen de categoría y los vecinos están contentos”, asegura el alcalde.