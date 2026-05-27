Compromís alerta de los impactos del dragado y exige garantías "reales" en la regeneración de las playas de Cullera
La formación afirma que aportar más de un millón de metros cúbicos de arena y construir espigones "no garantiza la estabilidad de la costa ante los temporales y el cambio climático”
Reclama una estrategia integral que contemple la restauración de dunas, la reducción de la presión urbanística y la lucha contra el déficit sedimentario estructural
La portavoz adjunta de Compromís, Paula Espinosa, y la concejal la formación valencianista en Cullera, Estefania Català, se han desplazado esta miércoles a las playas del Marenyet y l'Estany de esta localidad para denunciar la situación que, a su juicio, genera el dragado y el vertido masivo de arena que se está llevando a cabo en el marco del proyecto de regeneración del litoral.
Cullera encara una de las mayores regeneraciones de su litoral reciente: más de un millón de metros cúbicos de arena, tres espigones y una inversión estatal que supera los 16 millones, con el objetivo de devolver anchura y estabilidad en las playas del Marenyet y l'Estany. La intervención aspira a recuperar una fisonomía de playa parecida a la de mediados de siglo XX, pero, desde Compromís se alerta que, su eficacia dependerá de cómo responda la costa a los temporales y al cambio climático.
El proyecto actúa sobre un tramo de 2,8 kilómetros entre el espigón sur de la desembocadura del río Júcar y la Gola de l'Estany. La regeneración se basa en el vertido de 1.078.628,47 metros cúbicos de arena, la construcción de tres espigones rectos de 195, 280 y 222 metros, y la recuperación de una anchura mínima de unos 40 metros de arenal, con tramos donde se prevé superar los 100 metros. La arena llega desde el fondo marino frente al cabo de Cullera y es transportada hasta primera línea del litoral.
Compromís reconoce la necesidad de actuaciones para frenar la erosión en la costa de Cullera, pero alerta que el proyecto actual presenta importantes incertidumbres en cuanto a su eficacia a medio y largo plazo.
"Soluciones serias frente al autoengaño"
“La ciudadanía de Cullera se merece soluciones serias y sostenibles, no solo un autoengaño que dura unos meses. Echar más de un millón de metros cúbicos de arena y construir espigones no garantiza por sí mismo la estabilidad de la costa ante los temporales agravados por el cambio climático. La arena depositada puede perderse si los temporales intensos, la deriva litoral y el déficit sedimentario continúan actuando con fuerza”, ha afirmado Espinosa.
“Ninguna inversión será suficiente si no hay un plan integral y no actuaciones aisladas. Hace falta un plan integral de la costa para hacer frente a las consecuencias del cambio climático y actuar con medidas que contemplen la totalidad del territorio”, afirman.
Compromís ha puesto el foco en que la regeneración de arena no es una solución permanente y requerirá reposiciones periódicas. Asimismo, advierte que los espigones pueden modificar la circulación de sedimentos y trasladar la erosión a otros puntos del litoral. “Toda esto -ha explicado Català- generará impactos negativos sobre la actividad pesquera local, ya muy castigada. Cullera lo que necesita es que se escuche la voz de la cofradía de pescadores. Qué repercusiones económicas puede tener en su labor de pesca que cada vez se ve más afectada por estos dragados, puesto que han acabado con el principal banco de arena en el que ellos faenaban. Y esto no solo repercute en Cullera, también afecta a los pescadores de València y de Gandia”.
La formación valencianista asegura que los pescadores de Cullera tienen una gran indignación “porque no se les ha escuchado y no se les ha consultado, ignorando absolutamente su trabajo, cuando son evidentes los riesgos para los hábitats marinos sensibles y la posible afectación al patrimonio subacuático”.
“Cullera necesita urgentemente un seguimiento científico riguroso y un plan de mantenimiento a largo plazo. Exigimos a la administración que cumpla con garantías concretas, con un estudio morfodinámico actualizado, un programa de monitorización real después de temporales, medidas de protección para la pesca y los fondos marinos, control arqueológico exhaustivo y una evaluación coste-beneficio honesta”, ha reclamado la concejal.
Compromís considera que esta intervención tiene que formar parte de una estrategia integral y adaptativa de gestión del litoral, que combine la regeneración con la restauración de dunas, la reducción de la presión urbanística y la lucha contra el déficit sedimentario estructural.
La formación valencianista exige transparencia y seguimiento riguroso de las obras para que esta inversión no se convierta en un parche temporal sino en una actuación útil y sostenible para el futuro de Cullera.
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