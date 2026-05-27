Cullera acoge el 'mundial' de las promesas del violín con representantes de 23 países

La octava edición del Concurso Internacional de Violín ‘CullerArts’ es la que más inscripciones ha recibido. Hasta 50 promesas del violín procedentes de 23 países diferentes aspiran a pasar a las semifinales de este prestigioso concurso que tendrá la presencia de concursantes de Europa, Asia, América y Oceanía.

Se trata de jóvenes violinistas de España, Alemania, Rumanía, Eslovenia, Bielorrusia, Rusia, Francia, Ucrania, Polonia, Armenia, Portugal, Italia, Noruega, Turquía, Corea, China, Japón, Taiwán, Singapur, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y Australia. Esta dimensión internacional convertirá Cullera en el escenario de un auténtico mundial de las promesas del violín.

En esta línea, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacado que, precisamente, el hecho que esta sea la edición con más participación y la edición también más internacional confirma que «CullerArts se ha consolidado como una cita imprescindible para el currículum de cualquier joven violinista y es una puerta abierta para el futuro profesional de las nuevas generaciones de violinistas. Para muchos de estos jóvenes talentos, participar en CullerArts es una oportunidad para compartir escenario con músicos de todo el mundo, ponerse a prueba y continuar desarrollando su proyección internacional».

Mayor también ha mostrado su gratitud y satisfacción para ver como «Cullera continúa posicionándose como un punto de encuentro internacional del talento emergente».

Los 50 inscritos de esta edición son Jou-I Chen (Taiwán), Gustavo Gil (Venezuela), Elena Meyer (Alemania), Robert Sultan (Rumanía), Erola Masqué (España), Peiyuan Chen (China), Anxo Gómez (España), Issey Martínez (España), Sara Isabelle Ispas (Australia), Rui Chengzhang (China), Sophia Logar (Eslovenia), Sakura Nakagawa (Japón), Volha Sidaruk (Bielorrusia), Madeline Goh (Singapur), Yuan Rui (China), Yannis Aurenty (Francia), Sofia Wadzicka (Polonia), Shengbo Tu (China), Misaki Tanaka (Japón), Guillem Baviera (España), Langyu Qin (Alemania), Xiaozhuo Wang (China), Weijia Nie (China), Niko Zakradze (Rusia), Yaroslava Stepanenko (Ucrania), Pei-Wu Chen (Taiwán), Yo Saotome (Japón), Elen Araqelyan (Armenia), Javier Torres (Puerto Rico), Lara Akatay (Estados Unidos - Turquía), Amelia Mendes (Portugal), Yun-Ju Lee (Taiwán), Alexánder Erokhin (España), Bárbara Martínez (España), Valerio Scarano (Italia), Rudloff Moritz (Alemania), Sara Dragan (Polonia), Wei-Chun (Taiwán), Javier Burgos (España), Minjung Park (Corea), Alfred Artemyev (Ucrania), Cesar García (España), Dandan Wang (China), Chi-Chen Li (Taiwán), Erik Maier (Alemania), Marta Gallego (España), Ina Han Brekke (Noruega), Karouko Yoshida (Japón), Cecilia Novella (España) y Sergio García (España).

Todos ellos y ellas son violinistas de entre 17 y 27 años, y ahora el jurado del concurso valorará en línea una interpretación facilitada por los participantes hasta quedarse con los ocho semifinalistas que se enfrentarán del 7 al 12 de septiembre al Auditorio Municipal de Cullera. En este concurso, el tribunal premia la técnica, precisión, claridad y control en la interpretación; la musicalidad, la expresión y la profundidad interpretativa; la adaptación al repertorio; así como la originalidad y el virtuosismo.

Noticias relacionadas

Además, este año el Ayuntamiento de Cullera ha aumentado el primer premio hasta los 6.000 euros. El resto quedan igual con 4.000 euros para el segundo premio, 3.000 euros para el tercer premio, y un premio especial concedido por el público con una dotación económica de 1.500 euros. Además, el concurso también hace entrega de cinco bolsas de estudio de 600 euros para cada uno de los semifinalistas que no accedan a la gran final.