Cullera participa en Dinamarca en un estudio europeo de nuevos modelos de gestión de emergencias e inteligencia artificial

El Ayuntamiento de Cullera participa estos días en Dinamarca en un encuentro internacional con socios europeos para avanzar en el estudio y la colaboración en torno a nuevos modelos de gestión de emergencias, integración del voluntariado y aplicación de inteligencia artificial en la respuesta ante catástrofes climáticas.

La participación se enmarca en el proyecto europeo EMMA, una iniciativa orientada a mejorar la preparación de municipios pequeños y medianos ante situaciones de emergencia, especialmente aquellas vinculadas a fenómenos climáticos extremos como inundaciones, incendios, temporales u otros episodios que requieren una respuesta rápida, coordinada y eficaz.

La iniciativa está coordinada por el Consorcio de la Ribera, con la participación de entidades de España (Ayuntamiento de Cullera), Italia (CSCI Consorcio Scuelo Communità Impresa), Dinamarca (Telewander), Rumanía (Universidad Lucian B. D. Sibu) y Grecia Laki Plastira). Este encuentro tiene el objetivo de identificar buenas prácticas y estudiar soluciones que puedan reforzar la capacidad de las administraciones locales en materia de prevención, coordinación, respuesta y recuperación.

Voluntariado espontáneo

Uno de los principales ejes de trabajo es la gestión del voluntariado espontáneo, es decir, aquellas personas que acuden de manera solidaria a colaborar durante una emergencia. El informe internacional del proyecto subraya que esta solidaridad ciudadana constituye un recurso de gran valor, pero también advierte que, si no existe una planificación previa, puede generar problemas de coordinación, duplicidad de esfuerzos, congestión en las zonas afectadas o riesgos para la seguridad.

En este sentido, el proyecto apuesta por pasar de modelos reactivos, en los cuales la organización empieza cuando la emergencia ya se ha producido, a modelos anticipatorios, basados en protocolos previos, formación rápida, figuras de coordinación, sistemas de registro, cobertura legal, herramientas digitales y canales claros de comunicación.

El modelo danés

El modelo danés constituye una de las referencias estudiadas durante la visita. Dinamarca cuenta con estructuras de reserva civil, bases de datos de personas voluntarias preinscritas, mapeo de competencias, procedimientos de activación definidos, formación modular y mecanismos de coordinación integrados en la planificación municipal. Este enfoque permite que la ciudadanía no sea vista únicamente como beneficiaria de la respuesta ante emergencias, sino también como parte activa de la prevención, la vigilancia, la intervención y la recuperación.

Otro de los aspectos destacados del encuentro es el papel de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en la gestión de emergencias. El proyecto analiza el uso de sistemas de información geográfica, plataformas digitales, monitorización de redes sociales, alertas por competencias y mecanismos de verificación de información ciudadana para mejorar la toma de decisiones en situaciones críticas.

La inteligencia artificial puede contribuir a ordenar grandes volúmenes de información, identificar necesidades prioritarias, detectar puntos críticos del territorio, apoyar a la coordinación de recursos y facilitar una respuesta más rápida y precisa por parte de administraciones, equipos técnicos, cuerpos de emergencia y ciudadanía organizada.

Fuentes del Ayuntamiento de Cullera destacan la importancia de formar parte de redes europeas que permiten conocer experiencias avanzadas y adaptar las mejores prácticas a la realidad local. En un contexto marcado por el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, los municipios ejercen un papel fundamental en la primera respuesta y en la protección de la población.

De hecho, el alcalde de la ciudad, Jordi Mayor, ha explicado que «Cullera dio una excelente respuesta ante la emergencia de la dana, y esto también nos ha servido para conocer nuestros puntos fuertes y aquellos aspectos en que podemos continuar mejorando. De hecho, la implicación de muchas personas, muy coordinada y organizada, fue una pieza clave para el éxito de la gestión de la emergencia».

Ahora, según explica Mayor, «estamos poniendo en común el trabajo de campo que ha desarrollado cada socio del proyecto, el análisis de la situación inicial y también las encuestas realizadas al voluntariado. Compartir experiencias nos permite identificar qué herramientas funcionan mejor y adaptarlas a la realidad de nuestros municipios».

Sobre la consideración de Dinamarca es una referencia europea en la gestión de emergencias y catástrofes naturales, el alcalde también ha indicado que «estamos aquí para mirarnos en un modelo de éxito, aprender de sus modelos y simulacros porque solo así podemos prepararnos adecuadamente para actuar cuando llegan situaciones reales. También estamos viendo como la IA nos puede ayudar a anticiparnos, a ordenar la información en tiempo real, a detectar necesidades prioritarias y a tomar decisiones más rápidas y eficaces cuando cada minuto es determinante».

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La iniciativa arrancó en octubre de 2025 y se extenderá hasta septiembre de 2027. Su primer encuentro se celebró en Cullera y esta semana está celebrándose el segundo encuentro del proyecto, en esta ocasión a Esbjerg (Dinamarca).