Cullera reivindica la memoria de Gaietà Ripoll, el último ejecutado por la Inquisición en España

Doscientos años después de que Gaietà Ripoll fuera ahorcado en la plaza del Mercat de València por el simple hecho de enseñar sin imponer dogmas religiosos, su historia vuelve a recuperarse del olvido. Este viernes, a las 19:30 horas, el Auditori Municipal de Cullera acogerá la presentación del libro "Ripoll. Mestre, lliurepensador i màrtir. Materials per a la memòria", una obra firmada por los investigadores Emili Renard y Rafael Solaz que rescata con rigor documental uno de los episodios más oscuros y menos conocidos de la historia valenciana.

Un maestro condenado por pensar

Gaietà Ripoll era maestro de escuela en Russafa, entonces una población independiente de València, cuando un tribunal inquisitorial lo condenó a muerte en 1826. Los cargos eran tan contundentes como reveladores de la época: no haber transmitido la ortodoxia católica a sus alumnos, profesar convicciones deístas y practicar doctrinas de corte liberal de origen francés. En definitiva, pensar con libertad y enseñar a hacer lo mismo.

La ejecución tuvo lugar el 31 de julio de 1826 en la plaza del Mercat de València. Ripoll fue ahorcado y, como escarnio añadido, sus restos fueron depositados en un tonel con llamas pintadas —símbolo de la hoguera que la Inquisición ya no podía encender legalmente— y enterrado fuera de sagrado, es decir, la inhumación en terrenos no consagrados por la Iglesia Católica. Fue el último ejecutado por la Inquisición española en la historia.

Una investigación que llega a los Archivos Secretos del Vaticano

El libro de Renard y Solaz no se limita a relatar los hechos. Los autores han llevado a cabo una exhaustiva investigación que incluye documentación procedente de los Archivos Secretos del Vaticano, lo que permite reconstruir con una precisión inédita el proceso inquisitorial que acabó con la vida del maestro valenciano. La obra analiza cómo el dogmatismo y la voluntad de controlar la conciencia de los individuos, sustentada en el miedo y el poder absoluto, puede desembocar en actos de una crueldad que la historia no debería dejar caer en el olvido.

Noticias relacionadas

La presentación contará con la participación de Cullera Laica, Lolín Aura y el propio coautor Rafa Solaz. El acto está organizado con el apoyo del Ayuntamiento de Cullera, AVALL y València Laica, entidades comprometidas con la memoria histórica y la cultura del pensamiento libre.