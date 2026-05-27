El Departamento de Salud niega el «deterioro» en el Marquesat y defiende que ha reforzado los servicios

El Departamento de Salud de la Ribera ha salido al paso de las denuncias realizadas ayer por los tres alcaldes y regidores de Sanidad de Alfarb, Catadau y Llombai sobre el “continuo deterioro de los servicios sanitarios” en las tres poblaciones. Como publicó Levante-EMV, los representantes municipales del Marquesat se reunieron recientemente con portavoces de la Conselleria de Sanidad para reiterar la disconformidad sobre las deficiencias que se han ido agravando en los últimos años y que ya centraron una reunión en enero, cuando la conselleria se comprometió a realizar alguna mejora, cosa que han incumplido, de acuerdo con las declaraciones de los alcaldes.

El Marquesat, según el comunicado de los tres ayuntamientos, ha ido perdiendo los siguientes servicios: atención pediátrica fija, atención de enfermería pediátrica, horario estable de matrona (y preparación al parto), guardias y curas vespertinas y curas y urgencias los fines de semana. También se han visto afectados la atención del médico de familia en horario regular y la plantilla en verano. Otro problema que destacan es el corto horario de atención administrativa en Alfarb.

Desde el Departamento de Salud de la Ribera, sin embargo, niegan “que se haya producido un deterioro de la atención sanitaria en la zona del Marquesat”. Defienden que “muy al contrario, en los últimos años y desde la actual gerencia se han incrementado y reforzado los recursos asistenciales con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía”.

En concreto, en el ámbito de pediatría, “el Marquesat dispone actualmente de pediatra y enfermera pediátrica de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas, garantizando así una atención continuada y de proximidad para la población infantil de la zona”, aseguran desde el departamento de salud comarcal.

Asimismo, “la atención urgente está cubierta en los tres consultorios del área en horario de 8:00 a 15:00 horas”. A partir de esa hora, puntualizan, “y como sucede en el resto de zonas básicas de salud, la atención continuada se presta a través del Punto de Atención Continuada de Carlet, operativo las 24 horas del día y situado a escasos 5-10 minutos en vehículo”.

Además, fuentes del departamento sanitario añaden que “también se ha reforzado la atención a la salud sexual y reproductiva mediante el incremento de recursos de matronas, ampliando la capacidad asistencial y el seguimiento que se presta a las mujeres de la zona”.

Tras la reunión mantenida por los regidores del Marquesat el pasado 14 de mayo con el director general de Sanidad, el subdirector de la Conselleria de Sanidad y el jefe de servicios del Hospital de la Ribera, estos se comprometieron a ampliar en dos horas las curas de los sábados por la mañana en el Centro de Salud de Catadau, sustituir a los médicos en las libranzas, reforzar las mañanas, así como a revisar el caso de la administrativa de Alfarb, la atención de las matronas y los excesos de guardias, según recoge la nota de prensa de los ayuntamientos del Marquesat. Por contra, no hubo compromiso para ampliar la atención de urgencias y curas por las tardes en la semana. Estas revisiones, dicen los municipios, “ya se tenían que haber hecho” tras la reunión del 23 de enero.