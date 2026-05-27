La Diputación invertirá 1,1 millones de euros en la ejecución de nueve proyectos en la Ribera

La Diputació de València dinamizará la inversión pública en la Ribera ha dado a través de su programa Pla Obert, que ha sido aprobación en un reciente decreto. La corporación provincial ha dado luz verde a un total de nueve proyectos en la comarca, lo que se traduce en una inyección económica conjunta que supera el millón de euros destinada a mejorar las infraestructuras locales y la calidad de vida de los vecinos.

En la Ribera Alta, la Diputación financiará ocho nuevos proyectos con una inversión total de 1.043.000 euros. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la adaptación al cambio climático de la Plaza Vicent Ribes de Turís, una intervención dotada con 324.000 euros que busca optimizar este espacio público para el disfrute vecinal durante todo el año. Asimismo, el Ayuntamiento de Alzira ha recibido el respaldo provincial para la peatonalización del campus escolar Bernat Montagud, con un presupuesto de 190.000 euros, además de sacar adelante la adecuación de la zona verde en la Avenida Radiofonista Rovira. Por su parte, el municipio de Manuel invertirá 145.200 euros en la adquisición de un inmueble destinado a convertirse en el nuevo centro cívico de la localidad, mientras que Alginet destinará 122.000 euros a la creación de espacios lúdicos en la ronda Pintor José Espert y en los parques Sant Josep y Hort de Feliu. La lista de actuaciones en la comarca se completa en l’Alcúdia, donde se ejecutarán mejoras en la instalación eléctrica y de calefacción del polideportivo, así como en el alumbrado del campo de fútbol de Els Arcs. Mientras tanto, en la Ribera Baixa, el decreto ha validado un proyecto en Sollana valorado en 47.500 euros, consistente en la ejecución del colector de saneamiento de agua en la Calle Barracam.

A escala provincial, este último decreto ratifica la aprobación de 68 iniciativas presentadas por 45 ayuntamientos y tres mancomunidades, movilizando una dotación global de 13,7 millones de euros. Con esta actualización, el Pla Obert alcanza ya los 1.121 proyectos en marcha o ejecutados en el territorio valenciano, acumulando una inversión cercana a los 172 millones de euros de los 350 millones que contempla este plan cuatrienal.

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La vicepresidenta de la corporación y coordinadora del plan, Natàlia Enguix, ha puesto en valor el impacto de este programa a cuatro años, señalando que permite proyectar intervenciones de envergadura en municipios como Anna, Piles y Ayora, las cuales serían difíciles de asumir sin una estrategia que reduzca la burocracia y otorgue más recursos y flexibilidad temporal a las administraciones locales. Enguix ha animado a los consistorios con crédito disponible a seguir registrando solicitudes para adecuar las inversiones a sus necesidades reales. En esta misma línea, el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha coincidido en que el plan ejerce como un motor de la actividad económica municipal y ha subrayado que la prioridad del gobierno provincial durante esta legislatura es mantener una estrecha cercanía con los alcaldes y los ciudadanos para materializar sus demandas institucionales.