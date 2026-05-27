Siete candidatas inician la cuenta atrás para ser Fallera Mayor de Alzira

Siete jóvenes de Alzira optan a ser la Fallera Mayor de la ciudad en 2027. Y ya están más cerca de saber cuál de ellas será la elegida. Esta tarde, seis de las siete chicas se han presentado ante falleros, familiares y medios de comunicación. Es la segunda prueba —que han pasado con soltura, a pesar de los nervios— en su camino hacia la proclamación como máxima representante de la fiesta josefina de Alzira. Después de una primera jornada con el jurado (que las ha designado como candidatas), se han enfrentado a las preguntas de la prensa y a la exposición en público de sus credenciales y su interés e ilusión por asumir el cargo. El próximo sábado volverán a enfrentarse al jurado y el 14 de junio se celebrará el acto para dar a conocer a la joven elegida.

En un sorteo previo a la presentación se ha decidido el orden en el que las jóvenes debían presentarse. Lo seguimos. Carla Briz Vivar, de 20 años, pertenece a la Falla Caputxins desde 2019. Para ella, ser fallera mayor “es una experiencia que toda fallera tiene que vivir”. Espera pasar “un año inolvidable”. “Quiero vivirlo con ellas”, declara. La toma de contacto con el jurado le sirvió para conocer a sus integrantes, ha dicho. La segunda en hablar ha sido Rocío Saurina Belmonte, también de veinte años. Forma parte de la Falla Camí Nou desde hace diez años y ve esta ocasión como una “oportunidad única de vivir las Fallas”. “Toda fallera ha de vivir una vez esto”, ha dicho. Para ella, la convivencia con el jurado ha sido una prueba “un poco difícil”.

Para Claudia Gomis Sanmartín —que tiene 22 años y es “fallera de nacimiento”—, ser Fallera Mayor de Alzira es “un sueño”. Es miembro de la Falla Caputxins, y fue Fallera Mayor Infantil de la ciudad en 2015. Ella ve la prueba del jurado como un reto: “Es un jurado de fuera y el proceso de conocerlos forma parte de todo esto. Es un jurado de diez”, ha dicho. A preguntas de los medios ha valorado el actual proceso de selección como “más serio, que es un poco lo que necesita Alzira”.

Las seis jóvenes falleras se han presentado esta tarde ante festeros, familia y medio de comunicación. / Agustí Perales Iborra

La siguiente en presentarse ha sido Ada Vela Martí. Tiene 21 años y es de la Falla Caputxins. También es fallera de nacimiento. Espera que este año sea una “experiencia inolvidable” y confía en que le sirva para “aprender más del mundo fallero”. Su recuerdo del encuentro con el jurado es positivo: “Nos lo hicieron muy agradable. Lo pasamos sin presión”. Por contra, su compañera candidata, Gisela Herrero España, sí recuerda haber vivido el momento con presión, aunque también ha destacado que fue una jornada “muy agradable” en la que tuvo la oportunidad de “conversar con los integrantes del jurado y conocerlos mejor”. Es la más joven de las seis, con 19 años, es fallera de nacimiento y pertenece a la Falla Camí Nou. Ha reconocido que tiene “muchas ganas de comenzar”.

Por último, Ángela Ull García, la última en hablar, tiene 20 años, es fallera de nacimiento y pertenece a la Falla Caputxins. “Cojo este año con muchas ganas”, ha asegurado.”Poder ostentar el cargo es una suerte”, ha dicho. Siente “mucho orgullo y muchas ganas” ante el reto. La experiencia del jurado la ha vivido “con nervios” porque “eran gente importante del mundo de las fallas”. Formó parte de la corte de honor de Claudia Gomis cuando fue Fallera Mayor Infantil.

Las candidatas posan junto a las falleras mayores de las comisiones de Alzira. / Agustí Perales Iborra

Las jóvenes han tenido la oportunidad de expresarse y dar a conocer sus impresiones sobre el proceso que están viviendo. Claudia Gomis ha comparado su experiencia como reina infantil con el momento actual y ha valorado la posibilidad de conocer a los integrantes del jurado: “Les hemos hecho preguntas, nos han dado consejos, como que seamos nosotras mismas… A nivel personal es importante porque son gente destacada: falleras mayores, indumentaristas, periodistas… La primera toma de contacto ya la hemos disfrutado”. También Ángela Ull ha valorado como una “buena experiencia” la convivencia con el jurado”.

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La séptima candidata es Eva Caños, de la Falla Cantereries, que no ha podido asistir por motivo de los estudios. Ella se unirá a sus compañeras el próximo sábado, cuando celebrarán una nueva jornada con el jurado. Esta vez deberán acudir vestidas de falleras y deberán exponer un discurso —el mismo para todas— que se les entrega con cinco días de antelación. El jurado tendrá libertad para plantearles las pruebas que considere. Comerán todos juntos y tras este acto, el 14 de junio, se dará a conocer cuál ha sido la joven escogida como Fallera Mayor de Alzira.