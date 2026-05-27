Una nueva redada desmantela en Alberic otra decena de enganches ilegales a la red eléctrica

Una nueva redada de la Guardia Civil contra los enganches fraudulentos a la red eléctrica y las plantaciones de marihuana en Alberic ha permitido desmantelar este martes una decena de conexiones ilegales y, al menos, una plantación que se alimentaba de energía a través de uno de ellos.

El fuerte dispositivo policial, con apoyo de un helicóptero, irrumpió por la mañana en el barrio de la Troneta y la operación se prolongó hasta bien entrada la tarde, con la retirada de las plantas y la labor de apoyo a los operarios de la compañía eléctrica que procedían a desconectar estos enganches, que también conllevan un riesgo. Sin ir más lejos, hace escasamente unos meses, un incendio supuestamente originado en una de estas conexiones permitió descubrir la mayor plantación de marihuana hasta el momento en esta localidad de la Ribera Alta con cerca de 600 plantas.

La nueva operación mantiene la presión policial en un sector del casco urbano de Alberic que ha sufrido en los últimos años repetidos apagones como consecuencia del elevado consumo que provocan estas conexiones fraudulentas a la red eléctrica, que deriva en una sobrecarga de la red. En esta ocasión, según han podido saber Levante-EMV, se han detectado diez enganches que han sido desmantelados. La Guardia Civil mantiene la investigación abierta tras nueva operación.

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, que se ha quejado de forma repetida por los apagones que provocan estos enganches, unos cortes de luz que afectan a la vida cotidiana del resto de vecinos, ha expresado su satisfacción por este nuevo operativo en una lucha que se arrastra ya desde hace años y también por el esfuerzo que está realizando Iberdrola para tratar de solucionar el problema. Carratalá ha confirmado que en la operación se desmanteló también al menos una plantación de marihuana con varios cientos de plantas -no ha trascendido el número exacto- y ha destacado que “gracias a esta presión conjunta podemos avanzar en solucionar este problema, junto a la modificación de la ley que endurece las penas a aquellas personas que, con sus enganches ilegales para alimentar plantaciones de marihuana, perjudican al resto de vecinos que sí pagan la luz que consumen”.