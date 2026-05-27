El primer rascacielos paliará los problemas de vandalismo en el 'megaparking' de Tulell por su falta de uso

El proyecto de construcción de la primera gran torre de Tulell que sacará al mercado 279 viviendas contribuirá a corregir, al menos parcialmente, uno de los problemas que afectan a la principal zona de expansión de Alzira: la imagen de abandono y el vandalismo que de forma repetida se ceba sobre el aparcamiento subterráneo construido durante las obras de urbanización por falta de uso. El CEO de Uransa, Sergio Ros, la empresa promotora y constructora que impulsa el proyecto, ha anunciado la compra “de tantas plazas como viviendas tiene el edificio” en una estrategia que, por un lado, reduce la inversión necesaria para construir este rascacielos de 25 alturas y, sobre todo, los plazos de ejecución.

Redacción Levante-EMV

Así lo expone Ros en una entrevista publicada en las redes sociales por Jaime Gil, CEO de PropHero, para promocionar el proyecto, que esta plataforma de inversión y gestión de patrimonio inmobiliario basada en datos e inteligencia artificial empieza a comercializar oficialmente este miércoles, con la previsión de que las viviendas construidas se entreguen en el segundo trimestre de 2029.

Ahorrar tres plantas de sótano

Sergio Ros explica que un bloque de esta magnitud -el constructor cifra en 26 las alturas de la torre y la comercializadora en 27- precisaría de cuatro plantas de sótano para cumplir las exigencias del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alzira, que obliga a construir una plaza de aparcamiento por cada vivienda, mientras que el proyecto contempla la construcción de una única planta de sótano que permitirá conectar por el subsuelo con el aparcamiento ya construido, con el que se ofertarán las plazas necesarias para la promoción. El constructor destaca que esta alternativa representa un gran ahorro en el proyecto, en la medida que los costes se multiplican en la medida que se profundiza, demás de acortar los plazos del proyecto “en ocho nueve meses”.

El proyecto de urbanización de Tulell contempló la construcción de un gran aparcamiento subterráneo de unos 850 metros de longitud y capacidad para cerca de 1.600 vehículos a lo largo del bulevar central, la actual Gran Vía de la Comunitat Valenciana, que se ha convertido en un foco de problemas por la falta de uso. Únicamente está ocupada la zona más próxima a la plaza de la Generalitat, que utilizan los residentes en los primeros bloques que se construyeron en Tulell, mientras que el resto ha sufrido de forma cíclica actos vandálicos, lo que ha obligado al ayuntamiento a tapiar de forma subsidiaria algunas de las casetas de acceso, en las que incluso ha habido gente que pernoctaba, además de problemas de acumulación de agua, que ha generado charcas en algunos de los accesos al parquing que no se utilizan.

Gimnasio y cafetería en la planta baja

Sergio Ros también expone en la entrevista que conduce Jaime Gil que los bajos de la torre contarán con zona de esparcimiento con cafetería, gimnasio, espacios de coworking con despachos individualizados y un para la recogida de paquetes, además de zonas adaptadas para bicicletas y mascotas.

PropHero ha confirmado que este miércoles abre formalmente el proceso de comercialización de las 279 viviendas de una promoción “que aspira a convertirse en uno de los nuevos referentes arquitectónicos de la provincia de València”. El proyecto incluirá estudios, viviendas de uno y dos dormitorios y siete áticos exclusivos de tres habitaciones.

La ordenación del sector Tulell, la mayor área de expansión de Alzira, generó suelo para la construcción de más de 7.000 viviendas -la reducción del tamaño de los pisos empujará al alza esta cifra- y destaca por dar cabida a nueve torres de hasta 25 alturas que se ordenarán en un lateral del bulevar principal y una de hasta 30 alturas en la cabecera de este paseo. En pocos meses, el sector de la construcción se ha reactivado en la ciudad, tras casi dos décadas de parálisis, como ha informado Levante-EMV.

PropHero ha destacado que este proyecto “ha sido diseñado para responder tanto a compradores de primera vivienda como a perfiles interesados en inversión residencial de larga duración, en un contexto marcado por la creciente demanda de alquiler en municipios periféricos de València.

Crecimiento demográfico

La comercializadora destaca el crecimiento demogràfico de la capital de la Ribera Alta, “con un acumulado cercano al 8 % en los últimos años, mientras que la oferta residencial no ha evolucionado al mismo ritimo”.

“Estamos viendo cómo ciudades intermedias como Alzira están ganando cada vez más protagonismo por una combinación muy clara: actividad económica real, precios todavía accesibles y una demanda residencial creciente tanto para compra como para alquiler. Existe una falta evidente de oferta nueva en la zona y creemos que este proyecto responde directamente a esa necesidad, especialmente en un contexto donde muchas personas buscan alternativas fuera de València sin renunciar a conexión, servicios y oportunidades laborales”, señala Jaime Gil, CEO de PropHero en España.

La empresa destaca que, actualmente, “solo uno de cada nueve inmuebles disponibles en la zona se destina al alquiler, lo que evidencia la escasez de producto en el mercado residencial. A esto se suma un cambio progresivo en el perfil de demanda, impulsado por personas que buscan alternativas residenciales fuera de València capital debido al incremento de precios y al auge de compradores internacionales y ‘expats’ en la ciudad.