Alzira reclama al Gobierno una línea de Cercanías "digna, estable y eficaz"

El Ayuntamiento de Alzira ha aprobado este miércoles por unanimidad una resolución en la que reclama al Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que restablezca de manera inmediata las frecuencias y servicios que se han recortado en la línea C-2 de Cercanías de Renfe, que atraviesa la Ribera Alta en su trayecto ente Xàtiva y València, así como la puesta en marcha de un plan de mejora integral del servicio “que contemple un aumento de frecuencias, la puntualidad, la modernización de infraestructura y la adecuación de horarios a las necesidades reales de la personas usuarias”.

La resolución responde a una propuesta elevada por la Tyrius, que ha leído en el pleno la secretaria de la asociación en Alzira, Remei Pau.

La propuesta expone que el servicio de Cercanías constituye una infraestructura esencial para la movilidad diaria de miles de personas en las comarcas de la Ribera y la Costera o que la línea C-2 representa “una herramienta clave para garantizar el acceso al empleo, a la educación, a los servicios públicos y a la vida social y económica del territorio”.

Tyrius constata que en los últimos tiempos se ha producido una reducción de frecuencias y una merma en la calidad del servicio que presta Renfe en la línea C-2, “generando importantes perjuicios a las personas usuarias”. Esta situación, incide la asociación, afecta especialmente a estudiantes, trabajadores y trabajadoras, así como a personas mayores y colectivos que dependen del transporte público como principal medio de transporte para sus desplazamientos.

“La reducción de servicios en una línea estratégica supone un retroceso en materia de movilidad sostenible, cohesión territorial e igualdad de oportunidades. Resulta contradictorio que se, mientras se promueve desde las instituciones la necesidad de apostar por un modelo de transporte público eficiente y respetuoso con el medio ambiente, se debiliten servicios esenciales como el de Cercanías”, expone la propuesta aprobada por el pleno, con el respaldo de todos los grupos políticos.

Las asociaciones locales de Tyrius en las comarcas de la Ribera y la Costera consideran “imprescindible” que las administraciones locales se sumen a esta reivindicación “elevando una voz conjunta y firme en defensa de un transporte público digno, estable y eficaz para nuestros municipios”.

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En esta línea, la resolución aprobada por el Ayuntamiento de Alzira también reclama “una apuesta decidida por el transporte público ferroviario como herramienta fundamental para la sostenibilidad, la vertebración territorial y la igualdad de oportunidades” en las comarcas de la Ribera y la Costera.